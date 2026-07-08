Yellowcreek Stories: The Cabin Watcher: VHS-Slasher-Horror der 80er erscheint auf Xbox und PS5

Mit Yellowcreek Stories: The Cabin Watcher erscheint am 6. August ein neues Horror-Abenteuer für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Der erste Teil einer neuen Spielereihe orientiert sich an den legendären VHS-Slasher-Filmen der 1980er-Jahre und setzt auf eine dichte Atmosphäre sowie psychologischen Nervenkitzel.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Schriftstellers, der sich zur Inspiration in eine abgelegene Berghütte zurückzieht. Die Ruhe endet jedoch abrupt, als während eines Sturms ein maskierter Fremder mit einer riesigen Machete vor der Tür auftaucht. Schnell wird klar: Der Unbekannte ist gekommen, um Jagd auf euch zu machen.

Das Gameplay konzentriert sich auf Stealth-Elemente und das Überleben. Der Killer reagiert auf Geräusche, Lichtquellen und jede Bewegung, sodass jeder Fehler tödliche Folgen haben kann. Dadurch entwickelt sich ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel, bei dem Verstecken und vorsichtiges Vorgehen über Leben und Tod entscheiden.

Entwickler Carlos Azuaga arbeitet als Solo-Entwickler an dem Titel und wird bei der Veröffentlichung von Publisher JanduSoft unterstützt. Mit Yellowcreek Stories: The Cabin Watcher startet zugleich eine neue Horror-Reihe, die den Stil klassischer Slasher-Filme in spielbarer Form wieder aufleben lassen soll.