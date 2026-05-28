Yerba Buena: Erscheint mit surrealem Puzzle-Gameplay und Launch-Trailer

Mit Yerba Buena ist ab sofort ein ungewöhnliches Puzzle-Plattform-Abenteuer erschienen, das Spieler in eine surreale Version von San Francisco der 1970er Jahre versetzt. Zum Launch wurde zudem ein neuer Trailer veröffentlicht.

Im Mittelpunkt steht Barb, eine junge Frau, die als NPC in einer verlassenen Spielwelt lebt. Als ein mysteriöser Glitch die Stadt bedroht, beginnt ihre Reise zur Hauptfigur der eigenen Geschichte. Unterstützung erhält sie dabei durch den sogenannten Oszillator – ein Gerät, mit dem sich Bewegungen und physikalische Eigenschaften aus der Umgebung kopieren und übertragen lassen.

Dadurch entstehen kreative Rätselmechaniken: Gebäude können durch die Luft geschleudert, Wände aufgelöst oder Objekte mit völlig neuen Eigenschaften versehen werden. Entwickler Mad About Pandas setzt dabei auf eine Mischung aus Puzzle-Gameplay, Plattforming und physikbasierter Manipulation der Spielwelt.

Im Verlauf des Abenteuers werden weitere Fähigkeiten für den Oszillator freigeschaltet, die sich kombinieren lassen und neue Lösungswege eröffnen sollen. Gleichzeitig müssen Spieler einer gefährlichen Rockerbande auf die Spur kommen und die Hintergründe des Glitches aufdecken.

Veröffentlicht wird Yerba Buena von Focus Entertainment, entwickelt wurde das Spiel von Mad About Pandas.