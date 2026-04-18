Yerba Buena: Gameplay zeigt spannende Copy-Paste-Mechanik im Puzzle-Abenteuer

Am 26. Mai 2026 erscheint Yerba Buena für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und setzt auf eine ungewöhnliche Gameplay-Mechanik.

Im Mittelpunkt steht eine sogenannte Copy-and-Paste-Funktion, mit der Spieler Bewegungen und physikalische Eigenschaften von Objekten auf andere übertragen können. Dadurch lassen sich beispielsweise Umgebungen aktiv verändern, indem Objekte neue Eigenschaften erhalten oder komplett neu eingesetzt werden.

Die Geschichte spielt im San Francisco der 1970er-Jahre und folgt der Protagonistin Barb, die ursprünglich als NPC existiert und sich im Verlauf des Spiels zur zentralen Figur entwickelt. Eine mysteriöse Bedrohung gefährdet die Stadt, während eine finstere Verschwörung im Hintergrund wirkt.

Ein zentrales Element ist der sogenannte Oszillator, ein Gerät, das die Manipulation der Spielwelt ermöglicht und für die Lösung der zahlreichen Rätsel eingesetzt wird.

Neben der Erkundung stehen Puzzle-Elemente im Fokus, bei denen Spieler kreativ mit der Umgebung interagieren müssen. Ergänzt wird das Gameplay durch Begegnungen mit verschiedenen Charakteren und einer übergreifenden Geschichte rund um den Ursprung eines mysteriösen Glitches.

Eine Steam-Demo-Version ist bereits verfügbar, während der vollständige Release im Mai folgt.