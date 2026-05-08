Yerba Buena: Oscillator kopiert Bewegungen für komplexe Puzzle-Lösungen

Mit „The Oscillator“ hat Yerba Buena ein zentrales Gameplay-Feature vorgestellt, das im Mittelpunkt des kommenden Puzzle-Abenteuers steht und Spielern völlig neue Möglichkeiten zur Manipulation der Spielwelt eröffnet.

Der sogenannte Oscillator ist ein mysteriöses Gerät, das als wichtigstes Werkzeug innerhalb des Spiels dient. Seine besondere Funktion besteht darin, Bewegungen von Objekten in der Umgebung zu kopieren und anschließend wieder abzuspielen, wodurch neue Lösungswege für Rätsel entstehen.

Dieses System ermöglicht es Spielern, komplexe Umgebungsrätsel auf kreative Weise zu lösen, indem sie Aktionen speichern, wiederholen und strategisch einsetzen. Dadurch entstehen neue Interaktionen mit der Spielwelt, die stark auf Timing, Logik und Experimentieren basieren.

Im Zentrum des Spiels steht zudem die Rettung von San Francisco, das als Schauplatz der Ereignisse dient. Die Kombination aus Puzzle-Mechanik und narrativem Hintergrund soll dabei für eine besondere Mischung aus Rätseldesign und Story sorgen.

Vor dem offiziellen Release können Spieler bereits eine kostenlose Demo auf Steam ausprobieren. Diese wird ab dem 26. Mai verfügbar sein und ermöglicht einen ersten Einblick in das Gameplay rund um den Oscillator.