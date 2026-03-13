Yerba Buena: Weltmanipulation im surrealen San Francisco

Focus Entertainment und Mad About Pandas stellen mit Yerba Buena einen neuen Puzzle‑Plattformer vor, der am 26. Mai für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

In einer surrealen Version des San Francisco der 1970er‑Jahre entfaltet sich eine rätselhafte Spielwelt, deren erste Eindrücke im Reveal Trailer während der Future Games Show Premiere gezeigt wurden.

Im Zentrum der Erfahrung steht der Oszillator, ein Werkzeug, das die Realität auf ungewöhnliche Weise formt. Yerba Buena nutzt eine Copy‑&‑Paste‑Mechanik, mit der Eigenschaften und Bewegungsvektoren von Objekten übernommen und an anderer Stelle eingesetzt werden. Dadurch entstehen Lösungen für komplexe Umgebungsrätsel, wenn etwa die Sprungkraft eines Trampolins auf einen Tisch übertragen oder massive Mauern in Luft verwandelt werden.

Die Spielwelt reagiert unmittelbar auf jede Manipulation und eröffnet immer neue Möglichkeiten, ganze Stadtteile zu verändern.

Die Handlung folgt Barb, einer jungen Frau, die als NPC in einer verlassenen Spieleproduktion existiert, bis sie unerwartet zur Hauptfigur wird. Yerba Buena begleitet sie durch eine Stadt, die von einer Verschwörung, einer aggressiven Biker‑Gang und einer mysteriösen Störung bedroht wird, die sich unaufhaltsam ausbreitet.

Gemeinsam mit ihren Freunden versucht sie, die Hintergründe aufzudecken und San Francisco vor dem Zusammenbruch zu bewahren.