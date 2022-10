Yet Another Zombie Survivors: Horden voller Zombies werden aktiv bekämpft

Autor:, in / Yet Another Zombie Survivors

In Yet Another Zombie Survivors macht sich ein Team zum Kampf bereit, gegen eine Horde von Untoten anzutreten.

Der Entwickler und Publisher Awesome Games Studio kündigt Yet Another Zombie Survivors an, ein postapokalyptisches Spiel, in dem ihr ein Team steuert, dass gegen Horden von Untoten in den Kampf zieht.

Yet Another Zombie Survivors ist für Steam (Windows, Linux, macOS) und Steam Deck in Entwicklung, eine Umsetzung von Konsolen ist aber auch möglich.

Im Spiel rüstet ihr euer Team nach euren Wünschen aus und findet heraus, welche Synergien gegen Tausende von Untoten am besten funktionieren. Überlebt, entwickelt euch weiter und sprengt die Grenzen in dieser lässigen, aber herzzerreißenden Schurken-Lite-Reverse-Bullet-Hell.

Stellt euch den Untoten und lasst sie leiden

Ihr hattet genug davon, euch hinter den Barrikaden zu verstecken. Jetzt ist es an der Zeit, die Zombiehorden für ihr unheiliges Dasein bezahlen zu lassen. Das Virus hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet, aber die Menschheit ist weit davon entfernt, aufzugeben. Vergesst Dinge wie komplizierte Steuerungen oder stundenlange Zwischensequenzen – stürzt euch direkt ins Getümmel und schaut euch das Feuerwerk an! Es ist ein Spiel, das jeder genießen kann, unabhängig von seiner Spielerfahrung. Lasst euch einfach auf die Couch fallen und sonnt euch im Endorphinrausch der Survivor-ähnlichen Gameplay-Schleife!

Euer Team ist alles, was ihr braucht

Euer Team entwickelt sich im Laufe des Spiels durch eure individuellen Entscheidungen. Entscheidet euch für eine Reihe von Perks und unterstützenden Fähigkeiten oder konzentriert euch auf euren Lieblingscharakter, um seine Ausrüstung zu verändern und seine ultimativen Fähigkeiten zu erlangen. Ob ihr einen einsamen SWAT-Soldaten steuert, der nur einen treuen Wachhund an seiner Seite hat, oder ein komplettes Team von knallharten Söldnern, die mit Katana, Flammenwerfer und Raketenwerfer bewaffnet sind – das entscheidet ihr bei jedem Spiel neu!

Verbessern und die Grenzen sprengen

Schmiedet eure Truppe mit permanenten Upgrades nach eurem Geschmack. Entscheidet euch, wie ihr vorankommen wollt, und wenn ihr eure Meinung ändert, setzt ihr einfach zurück und versucht etwas anderes. Verfolgt die Spezialisierung, die euch am meisten Spaß macht, und beobachtet, wie euer Team zum Tod, zum Zerstörer der Welten wird. Behauptet eure Dominanz über den Feind, indem ihr die Stärke des Virus erhöht und die Armee der Hölle stärker und schneller macht. Und wenn ihr schließlich an der Spitze steht, steigt ihr mit dem einzigartigen Prestigesystem in einen höheren Status auf und beweist, dass ihr vor nichts Angst habt.