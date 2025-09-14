Yet Another Zombie Survivors: So spielt sich der Extermination-Modus

Wir zeigen euch in einem neuen Video den Extermination-Modus von Yet Another Zombie Survivors.

In einem weiteren Video zeigen wir euch Gameplay aus dem Extermination-Modus von Yet Another Zombie Survivors auf der Xbox Series X.

Dieser Modus fordert euch in klassischer Wellenform heraus und stellt euch immer stärkeren Gegnern gegenüber.

Im Extermination-Modus müsst ihr Angriff für Angriff überstehen, während der Schwierigkeitsgrad stetig steigt.

Damit ihr in den intensiven Kämpfen bestehen könnt, ist es entscheidend, euer Waffenarsenal auszubauen und die Fähigkeiten eurer Charaktere gezielt zu leveln.

Jede Welle bringt neue Herausforderungen mit sich, sodass ihr eure Strategie ständig anpassen und Ressourcen klug einsetzen müsst, um nicht von den Horden überwältigt zu werden.

