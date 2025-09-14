Yet Another Zombie Survivors: So spielt sich der Extermination-Modus

1 Autor: , in News / Yet Another Zombie Survivors
Übersicht
Image: Awesome Games Studio

Wir zeigen euch in einem neuen Video den Extermination-Modus von Yet Another Zombie Survivors.

In einem weiteren Video zeigen wir euch Gameplay aus dem Extermination-Modus von Yet Another Zombie Survivors auf der Xbox Series X.

Dieser Modus fordert euch in klassischer Wellenform heraus und stellt euch immer stärkeren Gegnern gegenüber.

Im Extermination-Modus müsst ihr Angriff für Angriff überstehen, während der Schwierigkeitsgrad stetig steigt.

Damit ihr in den intensiven Kämpfen bestehen könnt, ist es entscheidend, euer Waffenarsenal auszubauen und die Fähigkeiten eurer Charaktere gezielt zu leveln.

Jede Welle bringt neue Herausforderungen mit sich, sodass ihr eure Strategie ständig anpassen und Ressourcen klug einsetzen müsst, um nicht von den Horden überwältigt zu werden.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Yet Another Zombie Survivors

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren
  1. Kreator78 42480 XP Hooligan Krauler | 14.09.2025 - 16:52 Uhr

    Mooaahh. Das Topdown gedöns fand ich früher mal geil >

    The bards Tale
    Loaded
    Darkmere
    Alien Breed

    Aber mittlerweile nix mehr für mich

    0

Hinterlasse eine Antwort