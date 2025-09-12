Yet Another Zombie Survivors: Spiel in der Game Preview gestartet

Yet Another Zombie Survivors durchbricht die Horde und startet auf Xbox in der Game Preview.

Der September ist vollgepackt mit großen Spielveröffentlichungen, aber viele davon erfordern einen erheblichen Zeitaufwand.

Manchmal möchten Spieler einfach nur etwas, in das sie sofort einsteigen können, eine kurze, erfrischende Abwechslung zu den zeitaufwändigen Titeln.

Hier könnte Yet Another Zombie Survivors eine Alternative darstellen.

Das Spiel hat bereits über 10.000 sehr positive Bewertungen auf Steam erhalten und ist nun auf dem Weg zur Konsole. Yet Another Zombie Survivors ist jetzt auf Xbox in der Game Preview verfügbar.

Stellt euer Team zusammen und entscheidet euch für ihre Verbesserungen, um die effizientesten Synergien gegen Tausende von Untoten zu finden!

Features:

Stellt ein 3-köpfiges Team zusammen (in den meisten Spielen dieses Genres könnt ihr pro Durchgang nur einen Charakter spielen).

Schaltet Überlebende frei und schafft wilde Synergien in verschiedenen Spielmodi;

Steigt im Level auf und wählt Perks, Fähigkeiten und Knoten aus 9 Fertigkeitsbäumen, die zu eurem Spielstil passen;

Haltet Ausschau nach Wortspielen und Easter Eggs, die überall versteckt sind;

Veröffentlichung regelmäßiger Updates: Das große 0.9-Update wird schon bald auf Xbox erscheinen.