Yet Another Zombie Survivors: Spielszenen aus dem Hardcore-Modus

In einem neuen Video zeigen wir euch Spielszenen aus dem Hardcore-Modus von Yet Another Zombie Survivors auf der Xbox Series X.

In einem neuen Video zu Yet Another Zombie Survivors seht ihr intensives Gameplay aus dem Hardcore-Modus, der euch eine besonders anspruchsvolle Herausforderung bietet.

Im Mittelpunkt steht der Kampf ums Überleben gegen unaufhaltsame Zombiehorden, die euch in jeder Sekunde unter Druck setzen.

Um bestehen zu können, müsst ihr euer Waffenarsenal und die Fähigkeiten eurer Charaktere gezielt leveln und clever kombinieren, damit ihr auch gegen immer stärkere Gegner bestehen könnt.

Jede Entscheidung wirkt sich unmittelbar auf den Spielverlauf aus und zwingt euch dazu, eure Taktik ständig zu überdenken.

