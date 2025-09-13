Yet Another Zombie Survivors: Spielszenen aus dem Hardcore-Modus

In einem neuen Video zu Yet Another Zombie Survivors seht ihr intensives Gameplay aus dem Hardcore-Modus, der euch eine besonders anspruchsvolle Herausforderung bietet.
Im Mittelpunkt steht der Kampf ums Überleben gegen unaufhaltsame Zombiehorden, die euch in jeder Sekunde unter Druck setzen.
Um bestehen zu können, müsst ihr euer Waffenarsenal und die Fähigkeiten eurer Charaktere gezielt leveln und clever kombinieren, damit ihr auch gegen immer stärkere Gegner bestehen könnt.
Jede Entscheidung wirkt sich unmittelbar auf den Spielverlauf aus und zwingt euch dazu, eure Taktik ständig zu überdenken.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh das schaut ganz nice aus
Musstet ihr mir das Spiel unbedingt schmackhaft machen? ^^
Werde dann doch mal die Demo anschauen.
Oh, so viele Nachrichten zu dem Spiel! Ich muss ab zur Tanke, Guthaben sneaken und das Spiel kaufen.
Ohhh man 🤣
Hmm nee… Da ist Deep Rock Survivor um Welten besser 😀
Es hat auf Steam eine bessere Wertung als Deep Rock Survivor
nur 3%, das ist vernachlässigbar.
Das macht Deep Rock Galactic aber nicht besser 😉 sondern eher gleichwertig