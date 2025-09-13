Yet Another Zombie Survivors: Zombies, Zombies und noch mehr Zombies

In einem Video zeigen wir euch Knapp 30 Minuten Gameplay aus Yet Another Zombie Survivors auf der Xbox Series X.

Wir von XboxDynasty hatten bereits die Gelegenheit, Yet Another Zombie Survivors ausführlich anzuspielen und haben die packende Action in einem Gameplay Video für euch festgehalten.

Im Mittelpunkt steht der Kampf ums Überleben, bei dem ihr mit verschiedenen Charakteren und einem stetig wachsenden Waffenarsenal immer größere Zombiehorden zurückschlagt.

Die Kombination aus intensiver Survival-Atmosphäre und Roguelite-Mechaniken sorgt dafür, dass jeder Durchgang neue Herausforderungen mit sich bringt.

Yet Another Zombie Survivors überzeugt mit rasanten Gefechten, einer düsteren Stimmung und zahlreichen Möglichkeiten, euer Team weiterzuentwickeln.

Seit dem 10. September könnt ihr das Spiel selbst in der Xbox Game Preview auf Xbox Series ausprobieren und euch in den gnadenlosen Kampf gegen die Untoten stürzen.

Wem das Video nicht reicht, der kann zusätzlich über drei Stunden Gameplay aus unserem XboxDynasty Live-Stream ungefiltert und ungeschnitten erleben.

