Yet Another Zombie Survivors: Zombies, Zombies und noch mehr Zombies

Wir von XboxDynasty hatten bereits die Gelegenheit, Yet Another Zombie Survivors ausführlich anzuspielen und haben die packende Action in einem Gameplay Video für euch festgehalten.
Im Mittelpunkt steht der Kampf ums Überleben, bei dem ihr mit verschiedenen Charakteren und einem stetig wachsenden Waffenarsenal immer größere Zombiehorden zurückschlagt.
Die Kombination aus intensiver Survival-Atmosphäre und Roguelite-Mechaniken sorgt dafür, dass jeder Durchgang neue Herausforderungen mit sich bringt.
Yet Another Zombie Survivors überzeugt mit rasanten Gefechten, einer düsteren Stimmung und zahlreichen Möglichkeiten, euer Team weiterzuentwickeln.
Seit dem 10. September könnt ihr das Spiel selbst in der Xbox Game Preview auf Xbox Series ausprobieren und euch in den gnadenlosen Kampf gegen die Untoten stürzen.
Wem das Video nicht reicht, der kann zusätzlich über drei Stunden Gameplay aus unserem XboxDynasty Live-Stream ungefiltert und ungeschnitten erleben.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Von Zombies bin ich wie bei open World schon übersättigt.
Weiß nicht, da gibt’s ja auch mehrere davon und jedes soll das beste sein.
Denke schon, dass es eines der besten Spiele seiner Art ist, mal schauen, was daraus noch wird. Die Demo hatte schon einen ansprechenden Flow.
Behalte ich weiterhin im Auge, hat mir gut gefallen.
Sieht ja eigentlich ganz gut aus