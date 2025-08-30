Yooka-Replaylee: Jump ’n‘ Run-Remaster erscheint im Oktober

Playtonic gibt offiziell bekannt, dass Yooka-Replaylee, die Remaster-Version von Yooka-Laylee, am 9. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen wird.

Die digitale Version des Jump ’n‘ Run-Remasters wird 29,99 US-Dollar kosten, die physische Version mit 49,99 US-Dollar zu Buche schlagen. Besitzer des Originals aus dem Jahr 2017 dürfen sich über einen Rabatt von 30 Prozent freuen, sofern sie das Spiel für dieselbe Plattform oder Konsolenfamilie erwerben.

Yooka-Replaylee behält die Geschichte des Originals bei, bietet jedoch neue Handlungsstränge und Sequenzen, überarbeitete Grafiken, neue Tonics, eine neue Karte, eine komplette Überarbeitung von Rextro’s Arcade und vieles mehr.