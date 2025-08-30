Yooka-Replaylee: Jump ’n‘ Run-Remaster erscheint im Oktober

Das Jump ’n‘ Run-Remaster Yooka-Replaylee erscheint Anfang Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.

Playtonic gibt offiziell bekannt, dass Yooka-Replaylee, die Remaster-Version von Yooka-Laylee, am 9. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen wird.

Die digitale Version des Jump ’n‘ Run-Remasters wird 29,99 US-Dollar kosten, die physische Version mit 49,99 US-Dollar zu Buche schlagen. Besitzer des Originals aus dem Jahr 2017 dürfen sich über einen Rabatt von 30 Prozent freuen, sofern sie das Spiel für dieselbe Plattform oder Konsolenfamilie erwerben.

Yooka-Replaylee behält die Geschichte des Originals bei, bietet jedoch neue Handlungsstränge und Sequenzen, überarbeitete Grafiken, neue Tonics, eine neue Karte, eine komplette Überarbeitung von Rextro’s Arcade und vieles mehr.

  1. NES Hero 2660 XP Beginner Level 2 | 30.08.2025 - 06:53 Uhr

    Sieht verdammt schön aus für ein Remaster. Ich glaube, das werd ich mir gönnen! 😊

  2. Hattori Hanzo 24860 XP Nasenbohrer Level 2 | 30.08.2025 - 07:39 Uhr

    Ich dachte, da hiess es mal das kommt für Besitzer des Originals umsonst… Also für 30€ guck ich erst mal was denn da alles erneuert wurde…

  4. danbu 55990 XP Nachwuchsadmin 7+ | 30.08.2025 - 08:02 Uhr

    Habe das Spiel schon 2mal auf verschiedenen Plattformen gespielt, aber werde beim Remaster dann vermutlich irgendwann nochmal zugreifen.
    Das Original hatte zwar ein paar Schwächen, vor allem etwas zu weitläufige und zu wenige Welten, aber das Flair der Banjo-Spiele von früher haben sie so perfekt eingefangen, dass ich es trotzdem wirklich gerne gespielt habe.
    Nur der Rabatt wird bei mir leider nicht gelten, da die Xbox keine der erwähnten Plattformen ist, auf denen ich es schon gezockt habe bzw. besitze.

  6. Homunculus 267540 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 30.08.2025 - 08:44 Uhr

    Dachte bei der Überschrift.. wozu Remaster, das Spiel ist doch erst paar Jahre alt…

    Dann gesehen, 2017 war das? Wahnsinn..

  7. ShadowTerror90 49910 XP Hooligan Bezwinger | 30.08.2025 - 09:05 Uhr

    Das Spiel war damals echt gut hatte seine Macken aber hat Spaß gemacht und hat richtige BanjoKazooie Gefühle in mir ausgelöst.

    Ein Remaster brauche ich davon aber nicht,zumal es mal so kommuniziert wurde das Käufer der Original Fassung gratis Upgraden können oder vergünstigt bekommen.

  9. Lord Hektor 306850 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.08.2025 - 11:22 Uhr

    Ich hab das Spiel auf der Festplatte und wollte es immer mal zocken. Bis ich dazu komme wird das Upgrade sicher auch billiger sein.

  10. Evilski 31360 XP Bobby Car Bewunderer | 30.08.2025 - 11:44 Uhr

    Liegt bei mir auch noch auf der Festplatte. Nie durch gespielt.

