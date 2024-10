Yooka-Replaylee: Neuer Trailer zu Konsolenankündigung

Schaut euch den neusten Trailer zur Konsolenankündigung von Yooka-Replaylee an.

Noch bevor die Tinte getrocknet ist, meldet sich Playtonic mit einer neuen Ankündigung nach der Weltpremiere des Spiels im Juni zurück: Yooka-Replaylee kommt für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo-Plattformen.

Erlebt die endgültige Version von Yooka und Laylees erstem Abenteuer auf einer Plattform eurer Wahl, wenn das Spiel am… Moment, das ist noch zu früh.

Die Entwicklung ist seit der Ankündigung in vollem Gange, und immer mehr von Playtonics Magie wird auf Yooka-Replaylee angewendet. Schaut euch den neuesten Trailer unten an und seht mehr von den Änderungen, die am epischen, verrückten Abenteuer des Kumpel-Duos vorgenommen wurden.

Werft einen ersten Blick auf Tribalstack Tropics und Glitterglaze Glacier und erhaltet einen Einblick in die Verbesserungen beim Jump’n’Run und beim Gameplay, in die überarbeiteten Herausforderungen, die neuen Charaktere (lernt Coinelius kennen!), die neue Währung (Q.U.I.D.S) und die visuelle Überarbeitung von den Charakteren über die Welt bis hin zum UI/HUD.

Diejenigen mit scharfen Ohren werden auch einen ersten Vorgeschmack auf den orchestralen Soundtrack hören können.

Wichtige Features

– SCHÖNER ALS JEMALS ZUVOR – Mit überarbeiteten Grafiken und Animationen sowie verbesserter Leistung und Auflösung hat das beliebte Kumpel-Duo noch nie besser ausgesehen oder sich besser bewegt.

– NEUE UND VERBESSERTE HERAUSFORDERUNGEN – Verbesserungen an bestehenden Herausforderungen im Spiel und viele völlig neue Herausforderungen, die es zu entdecken und zu bewältigen gilt!

– NEUE SAMMELBARE WÄHRUNG – Capital Bs ungeschickte Schergen haben ihre hart verdienten Münzen überall fallen lassen. Sammelt die offizielle Währung der Hivory-Türme und gebt sie für den beliebtesten empfindungsfähigen Automaten der Videospiele aus.

– NAVIGATION DER WELT – Jetzt könnt ihr euch im Spiel verirren, nicht in der Welt! Eine brandneue Weltkarte und ein Challengetracker helfen euch zu wissen, wo ihr seid und was zu tun ist. Hurra!

– VENDI HAT VIEL ZU BESTEHEN – Tonics sind zurück mit ganz neuen Geschmacksrichtungen! Mit der Option, mehrere spielverändernde Verbesserungen auszurüsten, könnt ihr euren Spielstil wirklich individuell gestalten. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat Vendi auch noch neue Merchandise-Linien für den modernen, modischen Abenteurer.

– ÜBERARBEITETE STEUERUNGEN & KAMERA – Ein neues, überarbeitetes Moveset erlaubt es euch, Moves flüssiger zu kombinieren, während die neue Kamerasteuerung das Einfangen der Action zu einem Kinderspiel macht.

– TRAUMHAFTER ORCHESTRAL-SOUNDTRACK – Die Originalmusik der berühmten Videospielkomponisten Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie) und David Wise (Donkey Kong Country) kehrt zurück, allerdings als wunderschön arrangierte Orchestermusik.