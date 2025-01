Yooka-Replaylee: Shovel Knight ist zurück

Playtonic Games hat angekündigt, dass Shovel Knight in Yooka-Replaylee zurückkehren wird. Mit einer neuen und verbesserten Aufgabe ist Shovel Knight glänzender und schaufel…iger als je zuvor!

„Das Jahr der Eidechse und der Fledermaus ist da! Zum Auftakt des 10. Jubiläumsjahres von Playtonic haben wir unseren Freunden von Yacht Club Games einen Pager geschickt, um ihnen mitzuteilen, dass ihr schaufelschwingender Held die falsche Ausfahrt im Kreisverkehr genommen hat und wieder in unserem Spiel gelandet ist. Uns wurde gesagt, dass wir ihn für eine Weile behalten können, und so freuen wir uns, mitteilen zu können, dass Shovel Knight seine mutige Rückkehr in Yooka-Replaylee erleben wird.“