You Suck at Parking: Entwickler stellt Multiplayer-Modus zum Rennspiel vor

Heute stellte der Entwickler den Multiplayer-Modus zum Rennspiel You Suck at Parking vor.

You Suck at Parking, das für Xbox, PC, Nintendo Switch und PlayStation entwickelt wird, ist das extremste Parkerlebnis der Welt und das einzige Rennspiel, bei dem es erfinderischerweise darum geht, anzuhalten. Das Spiel fordert die Spieler auf, gegen die Uhr zu rasen, zu driften und schließlich die Handbremse zu ziehen, während sie in kürzester Zeit in Parklücken einparken. Der Top-Down-Racer wird mehr als 100 wilde Levels mit stetig steigendem Schwierigkeitsgrad bieten.

Der bisher unangekündigte Mehrspielermodus ermöglicht es acht Spielern, gegeneinander anzutreten und die Action des Spiels in eine Parkparty zu verwandeln.

David Prinsmel, Game Director, sagte: „Die bisherigen Reaktionen auf You Suck at Parking haben uns sehr ermutigt, was uns noch mehr dazu veranlasst hat, über den aufregenden Multiplayer-Modus des Spiels zu sprechen. Die Spieler können erwarten, in den kommenden Monaten mehr Details darüber zu erfahren, was wir auf Lager haben – sowohl für den Multiplayer als auch für den Rest des Spiels.“

In You Suck at Parking müssen die Spieler:

Durch die Etappen rasen und dabei jede Menge Hindernisse umfahren, bevor man die vorgesehenen Parkplätze erreicht, und dabei irgendwie cool, ruhig und gelassen bleiben.

Mit ihren Parkfähigkeiten Autoschlüssel und Parkmünzen freischalten, um neue Autos und Parkmünzen freizuschalten, die neue Anpassungsoptionen bieten, mit denen sie ihr Fahrzeug aufmotzen können.

Die weltweiten Bestenlisten erklimmen und ihren Freunden beweisen, dass sie wirklich die Macht haben, die Welt aufzuhalten. Vielleicht nicht die Welt, aber zumindest ein Auto.

Ein ständig wachsendes, sich ständig erweiterndes und sich ständig veränderndes Spiel erleben, in dem regelmäßig mehr Autos, mehr Biome, mehr Strecken und mehr Anpassungsmöglichkeiten hinzukommen.