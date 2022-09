You Suck at Parking: Spiel ab heute im Xbox Game Pass

Autor:, in / You Suck at Parking

You Suck at Parking erscheint heute auf PC, Xbox und Game Pass.

Happy Volcano freut sich, bestätigen zu können, dass der Top-Down-Racer You Suck at Parking heute für PC und Xbox veröffentlicht wird, und zwar für beide Plattformen gleichzeitig im Game Pass.

You Suck at Parking, das sich auch für PlayStation und Nintendo Switch in Entwicklung befindet und dessen Veröffentlichung auf diesen Plattformen für 2023 geplant ist, umfasst sowohl Einzelspieler- als auch Online-Multiplayer-Modi und bietet den Spielern das weltweit extremste Parkerlebnis und das einzige Rennspiel, bei dem das Ziel darin besteht, zum Stehen zu kommen.

Der Erfolg ist ein Rennen gegen die Uhr, bei dem die Spieler rasen, driften und die Handbremse ziehen, während sie in kürzester Zeit in Parklücken einparken.

Der bereits erwähnte Mehrspielermodus, in dem vier Spieler gegeneinander antreten können, bietet insgesamt 60 wilde Mehrspieler-Levels, die zusätzlich zu den 100 Solo-Levels mit ständig steigendem Schwierigkeitsgrad angeboten werden. Happy Volcano kann außerdem bestätigen, dass das Spielangebot alle zwei Wochen aufgefrischt und auf absehbare Zeit mit neuen Levels versorgt werden soll.

„Der Tag der Markteinführung ist da, und wir freuen uns sehr, dass You Suck at Parking nicht nur für Xbox und PC erscheint, sondern auch am ersten Tag im Game Pass“, sagt David Prinsmel, Game Director. „Aber es wird noch mehr kommen, nicht nur mit den Veröffentlichungen auf PlayStation und Nintendo Switch im nächsten Jahr, sondern auch mit kontinuierlich neuen Inhalten für die bestehenden Veröffentlichungen alle zwei Wochen.“

In You Suck at Parking können die Spieler:

Durch die Levels rasen und dabei jede Menge Hindernisse umfahren, bevor sie die vorgesehenen Parkplätze erreichen – und dabei irgendwie cool, ruhig und gelassen bleiben.

Parkmünzen mit ihren Parkfähigkeiten freischalten, die neue Anpassungsoptionen bieten, mit denen sie ihr Fahrzeug aufmotzen können.

Die weltweiten Bestenlisten erklimmen und beweisen, dass sie wirklich die Macht haben, anzuhalten. Vielleicht nicht die Welt, aber zumindest ein Auto.

Ein ständig wachsendes, sich ständig erweiterndes und sich ständig veränderndes Spiel erleben, in dem regelmäßig mehr Autos, mehr Biome, mehr Strecken und mehr Anpassungsmöglichkeiten hinzukommen.

Eine physische Ausgabe von You Suck at Parking für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox wird ebenfalls im Jahr 2023 in die Verkaufsregale kommen, mit freundlicher Genehmigung von Fireshine Games. Fireshine Games, früher bekannt als Sold Out, ist ein etablierter Publisher von physischen und digitalen Titeln und ein führender Boxpartner, der intensiv mit Indie-Entwicklern zusammenarbeitet, um deren Spiele in den physischen Einzelhandel zu bringen.

Happy Volcano kann außerdem ankündigen, dass es mit LifePack für die erste Staffel von You Suck at Parking zusammenarbeitet, die heute beginnt und am Mittwoch, den 30. November 2022, endet. LifePack ist eine Gaming-Wohltätigkeitsorganisation, die sich auf die Bekämpfung der Unterernährung von Kindern konzentriert. Die Spieler werden die Möglichkeit haben, ein LifePack-Premium-Kosmetikpaket im Shop zu kaufen, wobei der gesamte Erlös an die Wohltätigkeitsorganisation geht.

You Suck at Parking erscheint am Mittwoch, den 14. September 2022, für PC und Xbox, einschließlich Game Pass für beide Plattformen, mit einer Veröffentlichung für Nintendo Switch und PlayStation im Jahr 2023 – für 19,99 €/£16,99.