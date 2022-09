You Suck at Parking: Spiel erscheint zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass

Autor:, in / You Suck at Parking

You Suck At Parking wird direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass veröffentlicht.

Happy Volcano freut sich, ankündigen zu können, dass der kommende Top-Down-Racer You Suck at Parking am 14. September 2022 für PC und Xbox erscheinen wird. Eine Veröffentlichung für Nintendo Switch und PlayStation folgt im Jahr 2023.

Happy Volcano kann außerdem bestätigen, dass You Suck at Parking am ersten Tag auch im Game Pass für Xbox und PC erscheinen wird.

You Suck at Parking umfasst sowohl Einzelspieler- als auch Online-Multiplayer-Modi und ist das weltweit extremste Parkerlebnis und das einzige Rennspiel, bei dem das Ziel darin besteht, zum Stehen zu kommen. Der Erfolg ist ein Rennen gegen die Uhr, bei dem die Spieler rasen, driften und die Handbremse ziehen, während sie in kürzester Zeit in Parklücken einparken.

Entwickler Happy Volcano lüftete bereits im Mai den Deckel auf den Mehrspielermodus des Spiels, in dem zunächst vier Spieler gegeneinander antreten können, und gab bekannt, dass der Top-Down-Racer 60 wilde Mehrspieler-Levels und 100 Solo-Levels mit steigendem Schwierigkeitsgrad bieten wird.

Spannenderweise wird der angebotene Multiplayer auch plattformübergreifend sein, während Happy Volcano auch bestätigen kann, dass es die Absicht des Studios ist, die angebotenen Levels alle zwei Wochen zu aktualisieren, mit neuen Levels bis… nun, bis die Sonne die Erde verschluckt.

„Es ist großartig, dass wir nach all der Begeisterung, die wir in den letzten Monaten bei den Spielern erlebt haben, nun öffentlich ein Startdatum für You Suck at Parking™ nennen können“, sagt David Prinsmel, Game Director. „Es wird aber noch weitere Neuigkeiten geben. Haltet die Augen offen und die Handbremse fest angezogen.“

Darüber hinaus freut sich Happy Volcano, eine Partnerschaft mit Fireshine Games bekannt zu geben, um eine physische Ausgabe von You Suck at Parking für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox zu veröffentlichen, die im Jahr 2023 in die Verkaufsregale kommen wird. Fireshine Games, früher bekannt als Sold Out, ist ein etablierter Publisher von physischen und digitalen Titeln und ein führender Box-Partner, der intensiv mit Indie-Entwicklern zusammenarbeitet, um deren Spiele in den physischen Handel zu bringen.

You Suck at Parking wird am Mittwoch, den 14. September 2022 für PC und Xbox (inklusive Game Pass auf beiden Plattformen) erscheinen – mit einer Veröffentlichung für Nintendo Switch und PlayStation im Jahr 2023 – für $19,99/€19,99/£15,49.

Ihr könnt das Spiel auf der Xbox ab sofort vorbestellen, wobei derzeit ein Vorbestellungsrabatt von 20 % gilt.