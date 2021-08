Young Souls: Beat’em Up erscheint im Herbst

Bosskampf-geladener Gameplay-Trailer kündigt Koop-RPG Beat’em up Young Souls für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Steam für den Herbst 2021 an.

Publisher The Arcade Crew und Entwickler 1P2P kündigten heute an, dass Young Souls, ein Koop-RPG-Beat’em up, das Zwillinge bei ihrem Kampf durch die Welten begleitet, zusätzlich zur bereits angekündigten Veröffentlichung auf PC über Steam auch für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Young Souls wird im Herbst 2021 auf PC und Konsolen veröffentlicht, nachdem es heute bereits auf Stadia erschienen ist.

Die herausfordernden Kämpfe von Young Souls kann man sich im neuen Trailer direkt in Aktion ansehen:

In der fesselnden Geschichte von Young Souls sind die Zwillingshelden auf der Suche nach ihrem Vormund, einem Professor, der auf mysteriöse Weise verschwand, kurz bevor Jenn und Tristan ein unerklärliches Portal auf seinem Anwesen entdeckten.

Die Zwillinge verbringen nun ihre Tage damit, durch ihre malerische Stadt zu streifen, sich durch Fitness-Sessions Vorteile zu verschaffen und neue Outfits zu kaufen, bevor sie die ganze Nacht durchkämpfen, um Dungeons voller Feinde zu überwinden. Mit dem Schicksal ihres geliebten Gefährten und der ganzen Welt in ihren Händen müssen Jenn und Tristan unermesslichen Gefahren trotzen und die entscheidenden Kämpfe ihres Lebens bestehen.