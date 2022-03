Young Souls: Doppelte Action im Fantasy-Epos

Young Souls ist ein Genremix aus Beat’em Up und RPG in einer Welt mit einem beeindruckenden Kunststil. In Young Souls erforscht ihr diese Welt der Menschen und Kobolde entweder allein oder im Koop-Modus, die in Horden auf euch niederprasseln.

Somit bewaffnet ihr euch bis unter die Zähne mit legendären Waffen & Rüstungen und streift durch die Dungeons, um es mit den Horden von Feinden und Bossen aufzunehmen.

Einen ersten Eindruck von Young Souls könnt ihr euch im folgenden Video machen, um es dann ausführlich selber zu testen, denn Young Souls ist ab sofort im Xbox Game Pass Abonnement enthalten.

