YouTube: Berühmter Influencer wird Spiele-Publisher

Jason Gastrow, der hinter „Videogamedunkey“ steckt, sagt, dass er es satthabe an der Seitenlinie zu sitzen. Deshalb kündigte er kürzlich in einem Video an, dass er in Zukunft mit seiner Reichweite und Erfahrung mit Videospielen, in der Lage sei, selbst Indie-Spiele zu veröffentlichen.

Er hat mit seiner Frau Leah die Firma Bigmode gegründet. Jason besitzt über 7 Millionen Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal und hat mehr als 1,3 Millionen Twitter Follower.

Viele Experten haben seine Qualifikation infrage gestellt und finden, dass sich seine Ankündigung auf das moderne Veröffentlichungsgeschäft reduziert hat.

Er sagte: „Ich bin jetzt seit 11 Jahren auf YouTube und eines der Kernthemen auf meinem Kanal war schon immer seelenlose Geldgreifer in den Mülleimer zu werfen und die wirklich inspirierten Kunstwerke hervorzuheben und zu preisen“. „Seit Jahren und Jahren und Jahren habe ich immer die allerbesten Indie-Spiele gesucht, ihnen gerecht zu werden, indem ich Millionen von Augen auf die Spiele lenkte, die tatsächlich Aufmerksamkeit verdienen.“ Zudem fügte er hinzu: „Viele Spiele da draußen verstehen es, das Aussehen ihrer Lieblingsspiele nachzuahmen, liefern aber nicht dort, wo es wirklich darauf ankommt. Viele der wahren Spiele da draußen gehen in einem Meer von Mittelmäßigkeit unter. Sie benötigen jemanden, der Ihnen hilft, gesehen zu werden.“ „Ich möchte, dass Bigmode als mein Prüfsiegel dient, welches ich nicht leichtfertig anwende. Ich suche keine kreative Kontrolle über die Spiele, aber ich möchte beteiligt sein. Ich habe es satt, an der Seitenlinie zu sitzen und darauf zu warten, dass großartige Spiele erscheinen. Jetzt möchte ich da rein und helfen, es möglich zu machen.“

Er behauptet zudem, dass sein Unternehmen sich sehr viel Mühe gemacht habe „die entwicklerfreundlichsten“ Verträge zu erstellen.

Einige seiner Fans fragten sich nach der Ankündigung, ob er genug Erfahrung besäße diese Firma zu leiten und andere, ob die Ankündigung so etwas wie ein Aprilscherz wäre.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Firma entwickelt und vielleicht werdet ihr in Zukunft den einen oder anderen Indie-Titel spielen, welcher über Bigmode veröffentlicht wurde.