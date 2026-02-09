YouTube: Zugriff auf Songtexte für Gratisnutzer stark eingeschränkt

12 Autor: , in News / YouTube
Übersicht
Image: Depositphotos

Neue Limitierung sorgt dafür, dass nur Premium‑Abonnenten unbegrenzte Lyrics auf YouTube erhalten.

Der Dienst YouTube erhält eine spürbare Änderung, da kostenlose Accounts künftig nur noch eingeschränkten Zugriff auf Songtexte haben. Die Anpassung folgt auf eine Testphase, in der Google die Lyrics‑Anzeige als exklusives Premium‑Feature erprobte.

Nun zeigt sich, dass die Begrenzung offenbar breit ausgerollt wird und Gratisnutzer lediglich fünf vollständige Songtexte pro Monat einsehen können. Danach bleibt der Zugriff bestehen, allerdings nur auf die ersten Zeilen eines Titels.

Die Nutzung wird zusätzlich durch eine deutliche Warnmeldung begleitet, die beim Öffnen des entsprechenden Tabs erscheint. Dort wird angezeigt, wie viele vollständige Lyrics‑Ansichten noch verfügbar sind, ergänzt durch einen Countdown.

Sobald das Limit erreicht ist, werden alle weiteren Zeilen ausgeblendet und mit einem Hinweis versehen, der zum Upgrade auf die Premium‑Version auffordert. Auch innerhalb von YouTube Music bleibt diese Beschränkung sichtbar, da der Dienst die Textpassagen prominent darstellt.

Die Maßnahme zeigt sich als klarer Schritt, um die Premium‑Variante stärker hervorzuheben. Nutzer ohne Abo sehen nach Erreichen der Grenze nur noch die ersten Textzeilen, während der Rest unlesbar bleibt.

Google selbst hat die genaue Ausgestaltung bislang nicht bestätigt, doch die Berichte deuten auf eine einheitliche Umsetzung hin.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu YouTube

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Robilein 1214610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 09.02.2026 - 16:47 Uhr

    Die nächste Shrinkflation. Brauche den Quatsch sowieso nicht. Viel zu teuer meiner Meinung nach.

    0
  4. Katanameister 321140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.02.2026 - 17:01 Uhr

    Habe ich nie benutzt, mal sehen, was sie sich noch einfallen lassen die nächsten Monate 💩.

    0
  5. xXCickXx 121415 XP Man-at-Arms Bronze | 09.02.2026 - 17:11 Uhr

    Gibt ja zu jedem Lied ein Video mit Fan Lyrics oder sogar Übersetzungen, da braucht man die Google Funktion nicht zwingend.

    0
  6. RappScallion 21680 XP Nasenbohrer Level 1 | 09.02.2026 - 17:17 Uhr

    Wer viel Youtube schaut, sollte ohnehin mal über Premium nachdenken. Keine Werbung ist echt ein Segen. Außerdem kann man dann auch den Screen ausschalten und trotzdem weiterhören.

    0
  7. Kenty 243630 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.02.2026 - 17:25 Uhr

    Als nächstes kommt dann in jeder zweiten Zeile der Lyrics „Wir kaufen dein Auto!“

    0
  8. buimui 449570 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 09.02.2026 - 17:29 Uhr

    Wundert mich nicht. Am besten man darf ohne zu zahlen nur noch drei Videos pro Tag schauen und das ganze mit zehn Werbungen. 👌

    0
  9. Ash2X 314560 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.02.2026 - 17:38 Uhr

    Alle Musiker die drauf Wert legen packen sie einfach in die Songbeschreibung…

    0
  10. XBoXXeR89 74640 XP Tastenakrobat Level 2 | 09.02.2026 - 17:38 Uhr

    Mir scheiß egal… ich singe sowieso lieber schief und komplett falsch mit xD

    0

Hinterlasse eine Antwort