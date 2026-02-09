YouTube: Zugriff auf Songtexte für Gratisnutzer stark eingeschränkt

Neue Limitierung sorgt dafür, dass nur Premium‑Abonnenten unbegrenzte Lyrics auf YouTube erhalten.

Der Dienst YouTube erhält eine spürbare Änderung, da kostenlose Accounts künftig nur noch eingeschränkten Zugriff auf Songtexte haben. Die Anpassung folgt auf eine Testphase, in der Google die Lyrics‑Anzeige als exklusives Premium‑Feature erprobte.

Nun zeigt sich, dass die Begrenzung offenbar breit ausgerollt wird und Gratisnutzer lediglich fünf vollständige Songtexte pro Monat einsehen können. Danach bleibt der Zugriff bestehen, allerdings nur auf die ersten Zeilen eines Titels.

Die Nutzung wird zusätzlich durch eine deutliche Warnmeldung begleitet, die beim Öffnen des entsprechenden Tabs erscheint. Dort wird angezeigt, wie viele vollständige Lyrics‑Ansichten noch verfügbar sind, ergänzt durch einen Countdown.

Sobald das Limit erreicht ist, werden alle weiteren Zeilen ausgeblendet und mit einem Hinweis versehen, der zum Upgrade auf die Premium‑Version auffordert. Auch innerhalb von YouTube Music bleibt diese Beschränkung sichtbar, da der Dienst die Textpassagen prominent darstellt.

Die Maßnahme zeigt sich als klarer Schritt, um die Premium‑Variante stärker hervorzuheben. Nutzer ohne Abo sehen nach Erreichen der Grenze nur noch die ersten Textzeilen, während der Rest unlesbar bleibt.

Google selbst hat die genaue Ausgestaltung bislang nicht bestätigt, doch die Berichte deuten auf eine einheitliche Umsetzung hin.