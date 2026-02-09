YouTube: Zugriff auf Songtexte für Gratisnutzer stark eingeschränkt

Der Dienst YouTube erhält eine spürbare Änderung, da kostenlose Accounts künftig nur noch eingeschränkten Zugriff auf Songtexte haben. Die Anpassung folgt auf eine Testphase, in der Google die Lyrics‑Anzeige als exklusives Premium‑Feature erprobte.
Nun zeigt sich, dass die Begrenzung offenbar breit ausgerollt wird und Gratisnutzer lediglich fünf vollständige Songtexte pro Monat einsehen können. Danach bleibt der Zugriff bestehen, allerdings nur auf die ersten Zeilen eines Titels.
Die Nutzung wird zusätzlich durch eine deutliche Warnmeldung begleitet, die beim Öffnen des entsprechenden Tabs erscheint. Dort wird angezeigt, wie viele vollständige Lyrics‑Ansichten noch verfügbar sind, ergänzt durch einen Countdown.
Sobald das Limit erreicht ist, werden alle weiteren Zeilen ausgeblendet und mit einem Hinweis versehen, der zum Upgrade auf die Premium‑Version auffordert. Auch innerhalb von YouTube Music bleibt diese Beschränkung sichtbar, da der Dienst die Textpassagen prominent darstellt.
Die Maßnahme zeigt sich als klarer Schritt, um die Premium‑Variante stärker hervorzuheben. Nutzer ohne Abo sehen nach Erreichen der Grenze nur noch die ersten Textzeilen, während der Rest unlesbar bleibt.
Google selbst hat die genaue Ausgestaltung bislang nicht bestätigt, doch die Berichte deuten auf eine einheitliche Umsetzung hin.
Shrinkflation
Wenn ich mal Musik höre was tierisch selten ist dann eh Spotify
Die nächste Shrinkflation. Brauche den Quatsch sowieso nicht. Viel zu teuer meiner Meinung nach.
Habe ich nie benutzt, mal sehen, was sie sich noch einfallen lassen die nächsten Monate 💩.
Gibt ja zu jedem Lied ein Video mit Fan Lyrics oder sogar Übersetzungen, da braucht man die Google Funktion nicht zwingend.
Wer viel Youtube schaut, sollte ohnehin mal über Premium nachdenken. Keine Werbung ist echt ein Segen. Außerdem kann man dann auch den Screen ausschalten und trotzdem weiterhören.
Als nächstes kommt dann in jeder zweiten Zeile der Lyrics „Wir kaufen dein Auto!“
„Ralf Schumacher?“ 🤣
Oder sie machen mit KI einfach den Kopf von Ralf Schumacher auf alles was menschlich aussieht.
Wundert mich nicht. Am besten man darf ohne zu zahlen nur noch drei Videos pro Tag schauen und das ganze mit zehn Werbungen. 👌
Alle Musiker die drauf Wert legen packen sie einfach in die Songbeschreibung…
Mir scheiß egal… ich singe sowieso lieber schief und komplett falsch mit xD