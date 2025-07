Zenimax Online Studios: Gründer Matt Firor geht nach 18 Jahren

Matt Firor Präsident von ZeniMax Online Studios, hat einen Weggang verkündet. In einem Beitrag auf X sagte er, dass er das von ihm gegründete Unternehmen Ende Juli verlassen wird.

Firor war außerdem als Game Director für The Elder Scrolls Online verantwortlich.

„Nach mehr als 18 Jahren an der Spitze von ZeniMax Online Studios werde ich mich Ende dieses Monats zurückziehen. Das Studio und The Elder Scrolls Online werden unter der Leitung des neuen Studioleiters Jo Burba, der ausführenden Produzentin Susan Kath und dem Game Director Rich Lambert in guten Händen sein.“

„Dieses Führungsteam hat gemeinsam viele der größten Ideen und Erweiterungen von ESO vorangetrieben und wird dieses Spiel auch weiterhin zu etwas machen, auf das wir alle stolz sein können.“