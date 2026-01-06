Zenimax Online Studios: Project Blackbird gestrichen – und genau deshalb verließ ESO‑Chef Matt Firor ZeniMax

Die Einstellung von Project Blackbird führte direkt zum Abgang des ZeniMax‑Präsidenten. Project Blackbird war als neue Sci‑Fi‑IP geplant und sollte sich klar von The Elder Scrolls Online abheben, doch die Einstellung des Projekts führte schließlich zum Rücktritt von Studio‑Präsident Matt Firor.
Die Entwicklung von Project Blackbird lief seit 2018, basierte auf einer neuen Engine und befand sich kurz davor, in die Vollproduktion überzugehen.
Matt Firor bestätigte nun, dass die Streichung von Project Blackbird der ausschlaggebende Grund für seinen Abschied war.
Er erklärte, dass dieses Spiel das Projekt gewesen sei, auf das er seine gesamte Karriere gewartet habe, und die Entscheidung, es zu beenden, zu seinem Rücktritt führte.
Er verwies auf die langjährige Zusammenarbeit mit seinem Team und betonte, wie sehr ihn die Auswirkungen auf die Entwickler getroffen hätten, mit denen er teilweise über zwanzig Jahre zusammengearbeitet hatte.
Die Einstellung von Project Blackbird reiht sich ein in eine Phase großer Umbrüche, in der auch andere Xbox‑Projekte wie Everwild und Perfect Dark gestrichen wurden. Trotz positiver interner Reaktionen von Führungskräften wie Phil Spencer und Matt Booty wurde Project Blackbird nicht weiterverfolgt. Einige Entwickler gründeten daraufhin das neue, vollständig mitarbeitergeführte Sackbird Studios, während Firor selbst informell beratend tätig ist und in kleinere Teams investiert, die seiner Ansicht nach künftig eine wichtige Rolle in der Branche spielen werden.
Zum Abschluss würdigte Firor das Team hinter The Elder Scrolls Online und die Community, der er inzwischen selbst als Spieler angehört.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Trotz positiver interner Reaktionen von Führungskräften wie Phil Spencer und Matt Booty wurde Project Blackbird nicht weiterverfolgt.“ ….wer hätte das gedacht 😄 welch Überraschung. AAA ist eh total im Arsch…
Warum ist AAA total am Arsch?
Weil AAA Studios keine Spiele machen die sie selber gerne spielen würden sondern Spiele für die breite Masse und die Aktionäre.
Genau!
Ja leider das stimmt.aktionäre und andere Machthaber die sich nur dadurch bereichern wollen. Sie machen nur noch Sachen wo sie mit festem Geld rechnen können. Keine Innovation mehr. Das wird dem ganzen gaming das Genick brechen für die nächsten Jahre leider
Hm? Ist doch einges der größten Themen seit monaten…das AA und Indie die Branche gerade retten (Claire Obscure, Arc Raiders, Silksong etc.)
– Kostenexplosion
– fehlende Innovationen
– immer weniger neue große IPs (gefühlt), fast immer Sequels
– furchtbar schlechte und unkreative jährliche Veröffentlichungen (FIFA, NHL, CoD etc.)
– viele remakes & remaster von allen großen Publishern
– Entlassungen und eingestellte Spiele + geschlossene AAAA(!) Studios
– GaaS und Battlepasses…. gierige Monetarisierung bis zur Grenze des unanständigen.
Als Kunstform + Spielspaß, die mir als Spieler irgendwie immer noch mit am wichtigsten sind, ist AAA einfach so gut wie tot. Klar gibt es immer paar Aussnahmen und für jeden individuell sieht das mal da und mal da anders aus…
Also ich habe jede Menge gute AAA Spiele diese Gen gespielt. FH5, Halo Infinite, GOW Ragnarök, Horizon Forbidden West, FM, GT7, Starfield, GOY, Indy, Doom, COD BO6 und sehr viele weitere. Tot ist da gar nichts. Vielleicht ziehst du einfach kleinere Spiele vor.
Abgesehen davon, dass Entlassungen den Spielspaß ja wohl hoffentlich nicht beeinflussen, gibt es diese durch die Bank in der gesamten Branche, nicht nur im AAA Bereich.
Mit denen spielen magst du Recht haben. Dennoch trauen sich die grossen keine neue ips mehr. Und wenn waren sie schon paar Jahre in Entwicklung. Wenn eine neue IP floppt kannst leider gleich das Studio schließen fast. Innovation wie in der siebten Konsolen Generation suchst vergeblich
Die beste Zeit für uns Spieler war 2000-2012, sehr viele spaßige Videospiele, die auch wirklich neue Maßstäbe gesetzt haben (Meisterwerke).
Das ist wirklich so dämlich und unverständlich von MS, das gleiche mit dem Perfekt Dark Team, echt schade für die beiden Projekte.
Das man dem Hi Fi Rush Team war auch eine Katastrophe, wenn auch etwas andere Gründe vorhanden waren.
Wenn eines 7 und das andere 8 Jahre in der Entwicklung sind, dann lasse ich das Team den Titel doch beenden, danach kann ich sie ja antlassen, oddr zumindest die Option anbieten, das dass Projekt von jemand anderen übernommen wird.
Beim Perfect Dark Team habe ich aber auch Verständnis.
8 Jahre Entwicklung und kaum etwas vorzuweisen.
Was wenn Perfect Dark noch weitere 3-4 Jahre gebraucht hätte?
Das Gameplay vom Showcase war sehr interessant, daher finde ich es sehr schade, habe aber volles Verständnis in Anbetracht der großzügigen Zeit, die dem Studio gegeben wurde.
für mich war Everwild noch interessanter als die beiden anderen Titel zusammen und das habe ich bis heute nicht verkraftet 🙁
Schon irgendwie verständlich das er gegangen ist. Tatsache ist aber auch dass das Spiel seit 2018 in Entwicklung war und letztes Jahr erst in Vollproduktion gegangen wäre. Da kann ich auch Microsoft irgendwie verstehen.
Heftig wenn man deswegen geht,hat wohl wirklich daran geglaubt das es erfolgreich ist.Da tut das schon weh wenn man sein Baby einfach so killt.
Immer heftig wann was kurz vor der Vollproduktion gecancelt wird. Gespannt was von Zenimax noch kommt die nächsten 2 Jahre
Kein Wunder, dass man da keine Lust mehr hat in dem Unternehmen weiter tätig zu sein.
Es ist selbst für blinde erkennbar das sich die Spieleindustrie stark verändert hat die letzten 10 Jahre. Früher gab es schon zum Release Top Spiele um direkt die neue Hardware unter Beweis zu stellen. Die Spiele selbst waren Jahre in Entwicklung und da hat niemand von Kosten Explosion gesprochen. So lebt sich das heute wo jedes Jahr ein neues Spiel bekannter Franchiseketten released wird darunter COD, Assassins Creed etc. wir sind schon total verwöhnt und durch gehyped mit unseren Lieblingsspielwelten oder neuen Smartphones etc. Fakt ist, es gibt im Vergleich zu früher mehr Spiele für den kleinen Hunger aber nicht unbedingt in der Qualität wie sie früher waren. Wobei ich anmerken muss das es früher kein Thema war Spiele entsprechend zu lokalisieren in der jeweiligen Landessprache. Heute liest und hörst du Kommentare wie dann lern Englisch etc. Wenn wir uns da an besondere Perlen aus SNES oder auch modernen Xbox 1/360 Zeiten erinnern. Microsoft selbst hat viel kaputt gemacht wahrscheinlich um Ihre Quartalszahlen für den Aktionär aufzuhübschen. Meiner Meinung nach hat Microsoft sich auch ein Stück weit verkauft und selbst zerstört wenn man das Verhalten mit ihren ganzen Schliessungen etc. verfolgt hat.(Mixer,Groove Music,Nokia,Filme u. TV,Kinect,die ganzen Spielestudios,die Seele mit dem Veröffentlichen auf fremden Plattformen von AAA Spielen, Windows selbst durch den Verlust der Eigenständigkeit und dem unterwerfen an Applepraktiken)
Allein schon die Tatsache das ich als Jahrzehnte langer treuer Spieler von TESO in meinem Ultimate Abo Fortnite Crew habe aber nicht ESO Plus sollte Augen öffnend sein. Der Kapitalist zerstört die Spieleindustrie. Auch die Einschränkung der Kunstfreiheit durch Patente blockiert durch „echte Kosten“ grosse Produktionen. Wacht auf und glaubt nicht irgendwelchen Dudes die ihr nicht kennt. Der Matt Firor ist alte Generation er lebte den Sch…. Das sind die echten Talente nicht irgendwelche Taschenrechnerkinder.
Das ist eine traurige Geschichte finde ich
Verständlich das er gegangen ist.