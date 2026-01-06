Zenimax Online Studios: Project Blackbird gestrichen – und genau deshalb verließ ESO‑Chef Matt Firor ZeniMax

Die Einstellung von Project Blackbird führte direkt zum Abgang des ZeniMax‑Präsidenten. Project Blackbird war als neue Sci‑Fi‑IP geplant und sollte sich klar von The Elder Scrolls Online abheben, doch die Einstellung des Projekts führte schließlich zum Rücktritt von Studio‑Präsident Matt Firor.

Die Entwicklung von Project Blackbird lief seit 2018, basierte auf einer neuen Engine und befand sich kurz davor, in die Vollproduktion überzugehen.

Matt Firor bestätigte nun, dass die Streichung von Project Blackbird der ausschlaggebende Grund für seinen Abschied war.

Er erklärte, dass dieses Spiel das Projekt gewesen sei, auf das er seine gesamte Karriere gewartet habe, und die Entscheidung, es zu beenden, zu seinem Rücktritt führte.

Er verwies auf die langjährige Zusammenarbeit mit seinem Team und betonte, wie sehr ihn die Auswirkungen auf die Entwickler getroffen hätten, mit denen er teilweise über zwanzig Jahre zusammengearbeitet hatte.

Die Einstellung von Project Blackbird reiht sich ein in eine Phase großer Umbrüche, in der auch andere Xbox‑Projekte wie Everwild und Perfect Dark gestrichen wurden. Trotz positiver interner Reaktionen von Führungskräften wie Phil Spencer und Matt Booty wurde Project Blackbird nicht weiterverfolgt. Einige Entwickler gründeten daraufhin das neue, vollständig mitarbeitergeführte Sackbird Studios, während Firor selbst informell beratend tätig ist und in kleinere Teams investiert, die seiner Ansicht nach künftig eine wichtige Rolle in der Branche spielen werden.

Zum Abschluss würdigte Firor das Team hinter The Elder Scrolls Online und die Community, der er inzwischen selbst als Spieler angehört.