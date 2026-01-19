Zenimax Online Studios: Video aus eingestelltem Project Blackbird geleakt

Geheimes Material aufgetaucht: Zwei Minuten aus Microsofts eingestelltem Project Blackbird geleakt.

Online ist erstmals internes Material zu Project Blackbird aufgetaucht, dem eingestellten MMO  von ZeniMax Online Studios.

Die rund zweiminütige In‑Engine‑Sequenz wurde ursprünglich genutzt, um die Beleuchtung des Spiels in Unreal Engine 4 zu demonstrieren.

Insider Gaming bestätigt die Echtheit der Aufnahmen, die einen seltenen Einblick in ein Projekt geben, das nie über die interne Entwicklungsphase hinausgekommen ist.

Project Blackbird wurde im Juli 2025 eingestellt, als Microsoft im Zuge umfangreicher Entlassungen mehrere laufende Produktionen stoppte. Das Spiel befand sich zu diesem Zeitpunkt noch weit vom geplanten Veröffentlichungsjahr 2028 entfernt, hatte jedoch wenige Monate zuvor bei einer Präsentation für Microsoft‑Gaming‑Verantwortliche einen starken Eindruck hinterlassen.

Trotz dieser positiven Reaktionen wurde das Projekt gestrichen.

  2. Economic 92025 XP Posting Machine Level 1 | 19.01.2026 - 17:04 Uhr

    Da hätte man aber schon die UE 5 nehmen sollen. Gibt jetzt Kapazität für andere wichtige Titel.

    0
  4. Wartenaufwunder 148330 XP Master-at-Arms Onyx | 19.01.2026 - 17:05 Uhr

    Wirklich schade, mag wenn sich mal was neues getraut wird….aber ne, lieber den alten Gammel immer und immer weiter machen.

    „hatte jedoch wenige Monate zuvor bei einer Präsentation für Microsoft‑Gaming‑Verantwortliche einen starken Eindruck hinterlassen.“ so lächerlich… 😀

    0
  6. Katanameister 300540 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.01.2026 - 17:10 Uhr

    Die Optik gefällt mir richtig gut, finde es nicht gut, dass man das Spiel eingestellt hat.

    0
    • buimui 445550 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 19.01.2026 - 17:17 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Eventuell können sie das gelernte und schon erstellte irgendwann für ein Starfield Online oder ein anderes Sci-Fi/Cyberpunk Projekt nutzen. Dann wäre es keine verschwendete Lebenszeit.

      0
  7. Nibelungen86 313740 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.01.2026 - 17:15 Uhr

    Neiiiiiinnnnnnn 🤯😵‍💫
    Ein MMORPG im Setting von Cyberpunk 🤩, so was gibt es nicht und so was stellt man ein …….

    0

Hinterlasse eine Antwort