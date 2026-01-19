Zenimax Online Studios: Video aus eingestelltem Project Blackbird geleakt

Online ist erstmals internes Material zu Project Blackbird aufgetaucht, dem eingestellten MMO von ZeniMax Online Studios.

Die rund zweiminütige In‑Engine‑Sequenz wurde ursprünglich genutzt, um die Beleuchtung des Spiels in Unreal Engine 4 zu demonstrieren.

Insider Gaming bestätigt die Echtheit der Aufnahmen, die einen seltenen Einblick in ein Projekt geben, das nie über die interne Entwicklungsphase hinausgekommen ist.

Project Blackbird wurde im Juli 2025 eingestellt, als Microsoft im Zuge umfangreicher Entlassungen mehrere laufende Produktionen stoppte. Das Spiel befand sich zu diesem Zeitpunkt noch weit vom geplanten Veröffentlichungsjahr 2028 entfernt, hatte jedoch wenige Monate zuvor bei einer Präsentation für Microsoft‑Gaming‑Verantwortliche einen starken Eindruck hinterlassen.

Trotz dieser positiven Reaktionen wurde das Projekt gestrichen.

👀🔥 LEAK ⚡️ Nuevo metraje de "Project Blackbird", el MMO de Zenimax Online cancelado hace meses por Xbox. Qué ganas le tenía 🥺. pic.twitter.com/4Nz1G22l2F — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) January 18, 2026