Zenimax Online Studios: Video aus eingestelltem Project Blackbird geleakt

Online ist erstmals internes Material zu Project Blackbird aufgetaucht, dem eingestellten MMO von ZeniMax Online Studios.
Die rund zweiminütige In‑Engine‑Sequenz wurde ursprünglich genutzt, um die Beleuchtung des Spiels in Unreal Engine 4 zu demonstrieren.
Insider Gaming bestätigt die Echtheit der Aufnahmen, die einen seltenen Einblick in ein Projekt geben, das nie über die interne Entwicklungsphase hinausgekommen ist.
Project Blackbird wurde im Juli 2025 eingestellt, als Microsoft im Zuge umfangreicher Entlassungen mehrere laufende Produktionen stoppte. Das Spiel befand sich zu diesem Zeitpunkt noch weit vom geplanten Veröffentlichungsjahr 2028 entfernt, hatte jedoch wenige Monate zuvor bei einer Präsentation für Microsoft‑Gaming‑Verantwortliche einen starken Eindruck hinterlassen.
Trotz dieser positiven Reaktionen wurde das Projekt gestrichen.
Sieht wie Cyberpunk mit außerirdischen aus.
Da hätte man aber schon die UE 5 nehmen sollen. Gibt jetzt Kapazität für andere wichtige Titel.
Sieht hübsch aus. Schade
Wirklich schade, mag wenn sich mal was neues getraut wird….aber ne, lieber den alten Gammel immer und immer weiter machen.
„hatte jedoch wenige Monate zuvor bei einer Präsentation für Microsoft‑Gaming‑Verantwortliche einen starken Eindruck hinterlassen.“ so lächerlich… 😀
Cyberpunk meets Starfield?
Die Optik gefällt mir richtig gut, finde es nicht gut, dass man das Spiel eingestellt hat.
Eventuell können sie das gelernte und schon erstellte irgendwann für ein Starfield Online oder ein anderes Sci-Fi/Cyberpunk Projekt nutzen. Dann wäre es keine verschwendete Lebenszeit.
Es soll doch ein StarCraft Shooter kommen, wäre eventuell gutes Material dafür 🤔.
Neiiiiiinnnnnnn 🤯😵💫
Ein MMORPG im Setting von Cyberpunk 🤩, so was gibt es nicht und so was stellt man ein …….