Zenimax Online Studios: Xbox-Entlassungen treffen auch die Führungsspitze

Bei ZeniMax Online Studios kommt es infolge der jüngsten Xbox-Entlassungen zu einem weitreichenden Wechsel in der Führungsebene. Mehrere langjährige Verantwortliche des Studios werden das Unternehmen verlassen.

Wie Game File berichtet, gehören Studioleiter Joe Burba, Executive Producer Susan Kath, Game Director Rich Lambert und Production Director Ala Diaz zu den Mitarbeitern, deren Stellen von den jüngsten Kürzungen betroffen sind. Die Informationen gehen aus einem WARN-Dokument hervor, das ZeniMax an den US-Bundesstaat Maryland übermittelt hat.

Burba war seit 14 Jahren bei ZeniMax Online Studios tätig und hatte die Leitung des Studios erst im Juli des vergangenen Jahres übernommen. Gemeinsam mit Kath, Lambert und Diaz informierte er die Mitarbeiter darüber, dass die Führung in den kommenden Monaten schrittweise an ein neues Managementteam übergeben werden soll. Während der Übergangsphase wollen die bisherigen Verantwortlichen den Wechsel begleiten.

Die Neuausrichtung erfolgt im Rahmen der umfassenden Stellenstreichungen bei Microsofts Gaming-Sparte. Allein in Maryland wurden laut den eingereichten Unterlagen 379 Arbeitsplätze bei ZeniMax abgebaut, davon entfielen mehr als 200 Stellen auf ZeniMax Online Studios.

Microsoft hat inzwischen bestätigt, dass künftig Josh Henderson, bislang Leiter der Business Operations, gemeinsam mit Nick Giacomini, der bereits im vergangenen Jahr zum Game Director von The Elder Scrolls Online befördert wurde, die Leitung des Studios übernehmen wird.

Der Führungswechsel markiert einen weiteren Einschnitt für ZeniMax Online Studios, das vor allem für The Elder Scrolls Online bekannt ist und zuletzt ebenfalls von den umfassenden Umstrukturierungen innerhalb von Microsofts Gaming-Sparte betroffen war.