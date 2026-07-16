Zenimax Online Studios: Xbox-Entlassungen treffen auch die Führungsspitze

Bei ZeniMax Online Studios kommt es infolge der jüngsten Xbox-Entlassungen zu einem weitreichenden Wechsel in der Führungsebene. Mehrere langjährige Verantwortliche des Studios werden das Unternehmen verlassen.
Wie Game File berichtet, gehören Studioleiter Joe Burba, Executive Producer Susan Kath, Game Director Rich Lambert und Production Director Ala Diaz zu den Mitarbeitern, deren Stellen von den jüngsten Kürzungen betroffen sind. Die Informationen gehen aus einem WARN-Dokument hervor, das ZeniMax an den US-Bundesstaat Maryland übermittelt hat.
Burba war seit 14 Jahren bei ZeniMax Online Studios tätig und hatte die Leitung des Studios erst im Juli des vergangenen Jahres übernommen. Gemeinsam mit Kath, Lambert und Diaz informierte er die Mitarbeiter darüber, dass die Führung in den kommenden Monaten schrittweise an ein neues Managementteam übergeben werden soll. Während der Übergangsphase wollen die bisherigen Verantwortlichen den Wechsel begleiten.
Die Neuausrichtung erfolgt im Rahmen der umfassenden Stellenstreichungen bei Microsofts Gaming-Sparte. Allein in Maryland wurden laut den eingereichten Unterlagen 379 Arbeitsplätze bei ZeniMax abgebaut, davon entfielen mehr als 200 Stellen auf ZeniMax Online Studios.
Microsoft hat inzwischen bestätigt, dass künftig Josh Henderson, bislang Leiter der Business Operations, gemeinsam mit Nick Giacomini, der bereits im vergangenen Jahr zum Game Director von The Elder Scrolls Online befördert wurde, die Leitung des Studios übernehmen wird.
Der Führungswechsel markiert einen weiteren Einschnitt für ZeniMax Online Studios, das vor allem für The Elder Scrolls Online bekannt ist und zuletzt ebenfalls von den umfassenden Umstrukturierungen innerhalb von Microsofts Gaming-Sparte betroffen war.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann ich gut nachvollziehen, ESO verliert immer mehr Spieler und es werden kaum Bugs gefixt eher kommen neu dazu . Klassen Balance ist auch so gut wie nicht vorhanden. Immer ist eine Klasse oder mal 2 Klassen OP und die anderen sind kaum wert zu Spielen. Das schlimmste was ich jetzt getestet habe ist ein Onebar Sorc wo man nur Rt gedrückt halten muss und der macht mal eben im DPS Test 115k . Das ist sowas von Langweilig und nimmt mir persönlich den Spaß. Dazu die Schlechten Seasons die sich anfühlen wie Abarbeiten ohne Spaß. Schade drum dabei mag ich ESO eigentlich sehr gerne .
Die Führung hatte in den letzten Monaten keine guten Entscheidungen getroffen.
Der Nachtmarkt soll ja auch nicht so beliebt sein. Die Unterklassen waren auch so ein Blödsinn und mit der schlechten Story fangen wir erst garn nicht an ^^
Ja die Liste ist halt lang das würde den Rahmen sprengen . Bin aber da ganz bei dir . Der Nachtmarkt ist auch ein Witz gewesen. SUB Klassen haben die ja generft, doch jetzt ist Werwolf als Nachtklinge Op was sogar den Heal ersetzt sprich 3 Werwölfe ein Tank und kannst fast alle Dungeon auf Vet laufen und Holst neben bei die Hardmode neben bei als wenn es auf normal eingestellt wäre. Dazu kommt daß der nächste Plan ja ist 2 Mundussteine zu haben mit Volks Passive deiner Wahl. Da hätte man auch die Sub Klassen lassen können. Es ist halt so ein Wiederspruch das einen das Herz blutet.
Wir brauchen hier ein paar Analysten die genau wissen was Microsoft gerade macht ,danke .
Da merkt man schon eine Verschmälerung des Managements, bin mal gespannt wie es langfristig mit Elder Scrolls Online weitergehen wird.
Muss ja auch nicht immer nur die kleinen treffen. Scheinbar hat die Führungsetage auch keine gute Arbeit geleistet bzw. für MS zu wenig.
Gut das nicht nur unten gekürzt wird.
Management kann man immer optimieren
Hey, eine muss man Xbox lassen – hier gehen auch die Spitzen wenn es nicht läuft.
Dann trifft es auch mal diejenigen, welche die Entscheidungen treffen und für Erfolg und Misserfolg verantwortlich sind.
Wenigstens nicht nur die Mitarbeiter sondern auch die Führung ist betroffen