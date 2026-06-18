ZeniMax Media: Branchenveteran berichtet von begonnenen Entlassungen

Neue Gerüchte deuten auf weitreichende Stellenstreichungen bei ZeniMax innerhalb der Xbox-Organisation hin.

Bei ZeniMax Media könnten bereits erste Entlassungen angelaufen sein. Darauf deutet zumindest ein neuer Bericht des Branchenveteranen George Broussard hin.

Der Mitgründer von 3D Realms und Apogee erklärte über soziale Medien, dass ihm Informationen vorlägen, wonach die Stellenstreichungen innerhalb von ZeniMax, dem Mutterkonzern von Bethesda, begonnen hätten. Gleichzeitig habe er Hinweise erhalten, dass die Kürzungen möglicherweise deutlich umfangreicher ausfallen könnten als bislang erwartet.

Bereits in den vergangenen Tagen waren Gerüchte aufgekommen, wonach Xbox innerhalb von ZeniMax vor allem Bereiche außerhalb der großen Marken Fallout und The Elder Scrolls überprüfen soll. Laut Broussard decken sich diese Spekulationen mit Informationen, die auch ihm zugetragen wurden.

Eine offizielle Bestätigung für die angeblichen Maßnahmen gibt es derzeit jedoch nicht. Weder Microsoft noch Xbox oder ZeniMax haben sich bislang zu den aktuellen Berichten geäußert.

Entsprechend sollten die Informationen weiterhin als unbestätigte Gerüchte betrachtet werden. Dennoch fügen sie sich in eine Reihe von Meldungen ein, die zuletzt über mögliche Umstrukturierungen und Einsparmaßnahmen innerhalb der Xbox-Organisation berichtet haben.

Ob und in welchem Umfang ZeniMax tatsächlich betroffen ist, dürfte sich erst durch offizielle Stellungnahmen oder weitere Berichte in den kommenden Tagen zeigen.