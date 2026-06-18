ZeniMax Media: Branchenveteran berichtet von begonnenen Entlassungen

Bei ZeniMax Media könnten bereits erste Entlassungen angelaufen sein. Darauf deutet zumindest ein neuer Bericht des Branchenveteranen George Broussard hin.
Der Mitgründer von 3D Realms und Apogee erklärte über soziale Medien, dass ihm Informationen vorlägen, wonach die Stellenstreichungen innerhalb von ZeniMax, dem Mutterkonzern von Bethesda, begonnen hätten. Gleichzeitig habe er Hinweise erhalten, dass die Kürzungen möglicherweise deutlich umfangreicher ausfallen könnten als bislang erwartet.
Bereits in den vergangenen Tagen waren Gerüchte aufgekommen, wonach Xbox innerhalb von ZeniMax vor allem Bereiche außerhalb der großen Marken Fallout und The Elder Scrolls überprüfen soll. Laut Broussard decken sich diese Spekulationen mit Informationen, die auch ihm zugetragen wurden.
Eine offizielle Bestätigung für die angeblichen Maßnahmen gibt es derzeit jedoch nicht. Weder Microsoft noch Xbox oder ZeniMax haben sich bislang zu den aktuellen Berichten geäußert.
Entsprechend sollten die Informationen weiterhin als unbestätigte Gerüchte betrachtet werden. Dennoch fügen sie sich in eine Reihe von Meldungen ein, die zuletzt über mögliche Umstrukturierungen und Einsparmaßnahmen innerhalb der Xbox-Organisation berichtet haben.
Ob und in welchem Umfang ZeniMax tatsächlich betroffen ist, dürfte sich erst durch offizielle Stellungnahmen oder weitere Berichte in den kommenden Tagen zeigen.
50 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann lag ich ja letztens gar nicht so daneben mit meiner Vermutung @The Hills have Shice
Ich verstehe bei Einigen hier den Vergleich mit Sony nicht. Der XBox als Hardware geht es momentan sehr schlecht und wir hoffen alle, dass bald wieder positive Nachrichten kommen. Solche und ähnliche News werden wir wohl bedauerlicherweise ab und zu noch lesen müssen. Und promt kommt immer der Vergleich mit Sony. Was bringt das? Geht es einem da irgendwie besser? Was hilft das der XBox, wenn andere Unternehmen ähnliche Fehler machen?
Seltsam. Unser Hobby ist unser Hobby und keine Religion. Als Multikonsolero bin ich seit Jahren weg von dieser Lagerzugehörigkeit. Ich hatte sowas auch nie. Das kommt mir bei manchen wie eine fanatische Erkrankung vor. Ich habe weder Sony, noch Microsoft oder Nintendo geheiratet. Ich nutze lediglich den Spaßfaktor, den mir diese Unternehmen bieten.
Als persönliche, kleine Anmerkung ist für mich der größte Schädling bei XBox nach wie vor der Gamepass. Spiele kosten nun mal Geld, weil sie verdammt viel Produktionskosten haben, inkl. Marketing usw.
Wie kann man da auf die Idee dieses Bezahlmodels kommen?
Spieler sollten ihre Spiele bezahlen und nicht per Flatrate erwerben. Sowas kann auf Dauer ja nicht gut gehen, wenn es noch weitere, schwerwiegende Baustellen gibt. Dann aktiviert man genau das, was die roten Zahlen zumindest kleiner werden lässt und nicht umgekehrt.
Ich finde der Gamepass hat Xbox eher gerettet als Schaden zugefügt. Würden sie weiter rein auf physische Spiele setzen bei der Installationsbasis an Konsolen und ohne Multiplattform zu releasen, wäre schon vor 2-3 Jahren schluss gewesen. Da kennt Microsoft nichts und das wurde in der Vergangenheit auch schon oft genug gezeigt.
Alleine die Gerüchte die Xbox Sparte auszugliedern in eine Tochterfirma, damit die Sparte das Geschäftsergebniss nicht weiter belastet (das wird der einzige Grund dahinter sein) zeigt schon das Microsoft kein Bock mehr auf die Xbox hat. Xbox ist der einzige Geschäftszweig welcher „kein“ Geld erwirtschaftet wohingegen alle anderen Bereiche steil nach oben gehen. Selbst die genauen Verluste sind nicht mehr aus dem Geschäftsbericht zu lesen, da sie mittlerweile mit anderen Feldern verknüpft werden um die Zahlen zu beschönigen.
Sollte die nächste Konsole ebenso ein Flop sein (in Microsofts Augen), wird es leider nicht lange dauern bis der Laden geschlossen oder verkauft wird. Der Gamepass sorgt in der Zeit zumindest für wiederkehrenden Umsatz der nur über die Exklusivität ncht möglich wäre.
Durch KI ersetzten ? Wo bleibt Wolfenstein und Quake 6 ?
Die neue Unreal Engine 6 setzt Massiv auf KI das ist das neue grosse Future