ZeniMax Media: Gewerkschaft autorisiert Streik gegen Microsoft

Die Gewerkschaft ZeniMax Workers United stimmte jetzt mit 95 % für einen Streik gegen das Unternehmen. Sie vertritt in Maryland und Texas 300 Mitarbeiter in der Qualitätssicherung.

Als Grund für den Streik gibt die Gewerkschaft an, man habe in seinem zweijährigen Bestehen keinerlei nennenswerte Fortschritte bei Verhandlungen gemacht. Zwei wichtige Punkte sind dabei die Verpflichtung zu einer Rückkehr ins Büro sowie eine Unterbezahlung.

In einer gemeinsamen Mitteilung von Zachary Armstrong, Mitglied von ZeniMax Workers United-CWA Local 6215 und Senior QA Tester heißt es: „Unterbezahlung und kostspielige RTO-Initiativen haben dazu geführt, dass viele von uns ihr Leben auf Eis gelegt haben, weil unser Einkommen nicht einmal den steigenden Lebenshaltungskosten in den Städten entspricht, in denen ZeniMax darauf besteht, dass wir leben und arbeiten, um die Beschäftigung aufrechtzuerhalten.“

„Keiner von uns wünscht sich, dass es so weit gekommen ist, aber wenn Microsoft und ZeniMax weiterhin am Verhandlungstisch zeigen, dass sie nicht bereit sind, uns faire Löhne für den Wert zu zahlen, den unsere Arbeit für unsere Spiele hat, werden wir ihnen zeigen, wie wertvoll unsere Arbeit ist.“