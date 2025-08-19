Zenless Zone Zero: Aston Martin-Kooperation zur Gamescom

Das Rätsel ist gelöst: HoYoverse enthüllt endlich die Markenpartnerschaft hinter dem weltweit millionenfach gespielten Urban Fantasy Action-Rollenspiel Zenless Zone Zero (ZZZ).

Anlässlich der gamescom 2025 geben HoYoverse und die ikonische Luxusautomarke Aston Martin ihre exklusive Kooperation bekannt. Die Enthüllung markiert den Höhepunkt der gamescom-Saison und verspricht, die einzigartige Ästhetik der ZZZ-Welt auf spektakuläre Weise zum Leben zu erwecken.

Das Highlight dieser außergewöhnlichen Kooperation gibt es live vor Ort zu erleben: Am ZZZ-Stand C-031 in Halle 6 wird ein echter Aston Martin Vantage Coupé mit einem einzigartigen, vom Spiel inspirierten Design präsentiert. Vom 20. bis 24. August können Besucher dieses mechanische Kunstwerk bestaunen, das die Eleganz von Aston Martin mit der futuristischen Ästhetik von ZZZ verbindet.

„Wir sind überglücklich, unsere Zusammenarbeit mit Aston Martin bekannt zu geben. Diese Partnerschaft spiegelt perfekt die Ästhetik und Dynamik von Zenless Zone Zero wider“, sagt Effie LI, Global Marketing Specialist bei HoYoverse. „Ein echter Aston Martin im ZZZ-Design auf der gamescom, das ist nicht nur ein absoluter Blickfang, sondern ein wahr gewordener Traum, der unsere Vision fürs Spiel zum Leben erweckt. Wir danken damit auch unseren Fans für ihre Unterstützung und laden sie ein, auf spektakuläre Weise noch tiefer in die Welt von ZZZ einzutauchen.“

HoYoverse lädt alle Fans und Messebesucher der gamescom ein, am ZZZ-Stand ein Foto oder Selfie mit dem Aston Martin zu machen und es in den sozialen Medien zu teilen, um an einem exklusiven Gewinnspiel teilzunehmen. Mit den Hashtags #RiduMysteryTales #AstonMartinZZZ #gamescom2025 #zenlesszonezero können Fans ihre Chance auf limitierte Sammlerstücke, wie ein Aston Martin-Modellauto im Maßstab 1:18, erhöhen.