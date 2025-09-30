Zenless Zone Zero: Bald gibt es Gruselgeschichten mit Version 2.3

Die weltweit agierende Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse gab heute bekannt, dass Version 2.3 „Erinnerungen an vergangene Träume“ des Urban-Action-RPG Zenless Zone Zero am 15. Oktober erscheinen wird.

In dieser neuen Aktualisierung werden sich Spieler mit dem Spukschuppen zusammentun und Fuß in das neu freigeschaltete Gebiet „Zeitschwurhügel“ setzen, wo in verlassenen Ruinen die Echos von Geistergeschichten widerhallen. Lucia, Yidhari und Komano Manato betreten das Schlachtfeld als neue Agenten, zusammen mit frischen Spielweisen, schicken Outfits für Vivian und Manato sowie fesselnden Aktionen.

Das neu entdeckte Gebiet „Zeitschwurhügel“ ist reich an Lumit-Erz und verbirgt die Ruinen einer verlassenen Forschungsanlage und eines Testgeländes, wo haarsträubende Legenden gedeihen. Geschichten von Minenarbeitern, die im Miasma verschwinden, das Läuten einer Phantomglocke, Kreaturen, die in die Herzen der Menschen blicken, und Hypnotiseure, die ihre Opfer in endlosen Träumen gefangen halten … Dieser Bereich wird von vielem heimgesucht. Das neue Abenteuer beginnt mit dem Fall von verschwundenen Minenarbeitern und Angestellten von Porcelumex, welcher die Proxys in die Höhle lockt, um die beunruhigenden Wahrheiten aufzudecken.

Die neuen Mitglieder von Spukschuppen bringen nicht nur eine Faszination für Spukgeschichten mit sich, sondern auch beeindruckende Stärke im Kampf.

Lucia, eine Rang-S-Äther-Support-Agentin und leidenschaftliche Äthereal-Enthusiastin, verfügt über traumhafte Kräfte, mit denen sie auf dem Kampffeld Äthereal nachbilden kann. Indem sie „Traumpunkte“ ansammelt, kann sie den Zustand „Traum“ betreten und die Fähigkeit „Ätherschleier – Urquell“ entfesseln, wodurch sie die max. LP all ihrer Verbündeten erhöht, was sich wiederum auf die Roh-Kraft und Nachschocks auswirkt und so den vom Team verursachten Schaden verstärkt. Yidhari ist eine Rang-S-Eis-Spaltung-Agentin, die sowohl Risiko als auch Widerstandsfähigkeit verkörpert.

Basierend auf ihren max. LP erhöht sie Roh-Kraft und ihre Eis-Angriffe verursachen immer Roh-Schaden, wodurch die Verteidigung der Gegner durchbrochen wird. Wenn ihre LP sinken, steigt der von ihr verursachte Schaden – wer also dieses heikle Gleichgewicht von LP-Verlust und Wiederherstellung beherrschen kann, wird belohnt.

Auch Komano Manato schließt sich nun endlich dem Kampf an. Als Rang-A-Feuer-Spaltung-Agent entfesselt er Roh-Schaden mit Hieben, die mit seinen max. LP stärker werden. Zusammen mit den Rang-S-Agentinnen kehren auch Vivian (Äther – Anomalie) und Ju Fufu (Feuer – Durchbruch) in die Exklusiven Kanäle dieser Version zurück.

Zenless Zone Zero strebt immer weiter danach, actionreiche Inhalte und optimierte Kampferlebnisse zu bieten. In Version 2.3 wird Soldatin Nr. 0 – Anby durch verfeinerte Kampfmechaniken und verbesserte Leistung verstärkt, um ihr wahres Kampfpotenzial zu entfesseln.

Im neuen Spielmodus „Schwellensimulation“ warten Herausforderungen für sowohl Taktik als auch Kampf. Proxys müssen mehrere Truppen entsenden, um zusammenhängenden Kämpfen standhalten zu können. In der Aktion „Wenn Träume unvollendet bleiben“ wird ein rundenbasiertes Kampfsystem vorgestellt, in dem Spieler verschiedene Monster mit einzigartigen Spezieseigenschaften kontrollieren und taktisch positionieren können.

Als Abschlussbelohnung gibt es den neuen Agenten Manato kostenlos zu erhalten. Darüber hinaus kehrt die beliebte Kampffoto-Aktion „Klick! Strahlender Schlag“ zurück – und zwar aufgerüstet mit mehr Bewegungsfreiheit für die Kamera sowie verschiedenen Filtern und Rahmen, um atemberaubende Szenen noch besser einzufangen.

New Eridus Geschichte entfaltet sich weiter und Zenless Zone Zero bietet einen herzlichen ersten Blick darauf, was noch kommt. Zu den zukünftigen Agenten, die sich den Proxys schon bald anschließen, zählen unter anderem Banyue, Dialyn, Zhao und Ye Shunguang. Als Zeichen der Dankbarkeit für die stetige gemeinsame Weiterreise auf diesem Abenteuer können Proxys in Version 2.3 neben den gewöhnlichen Belohnungen von verschlüsselte Masterkassette ×10 und Boopon ×10 auch zusätzlich Polychrom ×600 einsammeln.