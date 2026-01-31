Zenless Zone Zero: Die Idol-Gruppe „Angels of Delusion“ debütiert am 6. Februar

Die weltweit agierende Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse gab bekannt, dass Version 2.6 „Zugabe eines alten Traums“ von Zenless Zone Zero am 6. Februar veröffentlicht wird.

Dieses Kapitel dient als Interludium nach dem Höhepunkt von Saison 2 und wird Proxys zurück auf die vertrauten Gassen der Sixth Street bringen, wo sich die Themen Träume und Liebe mit New Eridus jährlichen Feierlichkeiten zum Tag der goldenen Möhre verweben.

Version 2.6 dreht sich um das lang ersehnte Debüt der Idol-Gruppe „Angels of Delusion“ und stellt die neuen Agentinnen Sunna und Aria vor, zusammen mit neuen Aktionen und einer festlichen Reihe an Belohnungen, einschließlich einer IK-Mitgliedschaft und Glücksziehungen, um die Chance zu erhalten, einen Anteil eines Preispools mit 4 Milliarden Polychrom zu gewinnen.

Die Stadt bereitet sich auf den Tag der goldenen Möhre vor und New Eridu leuchtet vor festlichen Lichtern und Vorfreude – doch unterhalb allem bleibt ein beharrliches Unbehagen bestehen. Die Geschwister Phaethon werden in einen dringenden Auftrag bezüglich einer illegalen intelligenten Entität gezogen, welcher zu der Gelegenheit führt, erneut mit Jane Doe auf der Sixth Street zusammenzuarbeiten.

Trotzdem dauert die Festtagsstimmung an und breitet sich in der ikonischen Musikveranstaltungshalle „404 ERROR“ aus, wo sich die „Angels of Delusion“ unter der Leitung ihrer mysteriösen Gesangslehrerin auf ihre erste Live-Show vorbereiten. Selbst wenn die Höhle drohend ins Blickfeld rückt und Ungewissheit herrscht, glänzen Träume weiter, Lieder finden zu ihrem Publikum und jemand wird immer über diese flüchtigen, kostbaren Momente wachen. So ist New Eridu.

Als aufstrebende Nachwuchsband können die Mitglieder der „Angels of Delusion“ koordinierte Angriffe ausführen. Sunna und Aria sind die ersten, die in Version 2.6 das Kampffeld betreten werden. Als Rang-S-Physisch-Support-Agentin ist Sunna meisterhaft darin, Attacke- und Anomalie-Teammitglieder zu stärken. Ihre Gefährtin Bubblegum markiert Gegner mit „Katzenblick“, woraufhin eine Explosion ausgelöst werden kann, die Schaden verursacht und der gesamten Truppe einen mächtigen Attacke-Bonus gewährt.

Wenn sie ihren Ultimate aktiviert, schwingt Sunna einen übergroßen Hammer, um heftigen explosiven Schaden zu verursachen und eine schnelle Hilfe auszulösen, die Verbündete nahtlos ins Kampfgeschehen einbezieht. An ihrer Seite ist Aria, die Leadsängerin der Band und eine Äther-Anomalie-Agentin mit zwei Formen: eine Konstruktform und eine Idol-Projektion. Sie ist darauf spezialisiert, durch aufgeladene Angriffe hohen explosiven Schaden gegen von Attributanomalien betroffene Gegner zu entfesseln, und ist besonders geschickt darin, Gegner frontal anzugreifen.

Hinter den Kulissen werden die beiden von ihrem hingebungsvollen Fanclub-Präsidenten „Größter Fan“ unterstützt, dessen unerschütterliche Ermutigung kontinuierlich LP wiederherstellt und sogar den Angriff der Truppe verstärken kann, wenn mindestens zwei Mitglieder der „Angels of Delusion“ Teil der Truppe sind. Sunna und Aria werden darüber hinaus brandneue Outfits erhalten, wobei Arias Outfit ein einzigartiges Design mit zwei Formen aufweist. Des Weiteren werden die Rang-S-Agentinnen Yixuan (Aurumtusche – Spaltung) und Yuzuha (Physisch – Support) in dieser Version zurückkehren.

Die Hauptaktion von Version 2.6 heißt „Harmonie des Wunschdenkens“ und lädt Proxys ein, sich in die Rolle eines Backstage-Angestellten zu versetzen und die „Angels of Delusion“ zu unterstützen.

Proxys werden ihren Trainingstag planen und ihre sozialen Medien verwalten, um den Aufstieg der Band durch Rhythmus-Minispiele sowie dem durch neue Karten und Mechanismen erweiterten Spielmodus „Großes Marcel-Abenteuer“ anzuleiten.

Neben den Festlichkeiten gibt es auch in Höhle Null den neuen Spielmodus „Operation ‚Matrix‘“. Dieser Modus beinhaltet wöchentlich wechselnde thematische Level mit einzigartigen Mechanismen und wird mit Teams aus drei Hauptagenten, einem Bangboo und einem Kampfhilfe-Agenten durchgeführt, die zusätzlich durch neue Resonia und agentenspezifische Ausrüstung verstärkt werden können, um die strategische Vielfalt zu vertiefen.

Außerdem gibt es für Höhle Null die neue Funktion „Durchfegen“, um das Vorankommen weiter zu optimieren und das Erkundungserlebnis zu bereichern.

Mit reichlichen Belohnungen und Optimierungen geht das Fest weiter. (Und wer alles bisher gelesen hat, gibt uns ein ZizzleZone in den Kommentaren.) Die Agenten Lycaon und Harumasa werden verstärkt und bei einer zeitlich begrenzten Aktion wird ein neues Outfit für Pan Yinhu verfügbar sein. Um den Tag der goldenen Möhre zu feiern, beginnt heute eine IK-Mitgliedschaft-Aktion, die Spielern ermöglicht, durch tägliche Aktivitäten Polychrom zu verdienen, einschließlich einer Anmeldebelohnung von insgesamt 3.300 Polychrom.

Darüber hinaus findet vom 14. Februar bis 23. Februar die festliche Aktion „Goldene Überraschung, wunderbare Booni“ statt und lädt Spieler ein, sich täglich anzumelden und Ziehungsmöglichkeiten zu verdienen, um eine Chance auf einen Anteil eines Preispools von 4 Milliarden Polychrom zu gewinnen.