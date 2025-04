Zenless Zone Zero: Ein Jahr voller Abenteuer und Saison 2 steht vor der Tür

Autor:, in / Zenless Zone Zero

Feiert mit den Entwicklern das einjährige Jubiläum von Zenless Zone Zero und freut euch auf neue Geschichten, Gebiete und spannende Updates in Saison 2.

Bald wird das einjährige Bestehen von Zenless Zone Zero gefeiert, und Saison 2 der epischen Geschichte kommt näher. Ebenso die Veröffentlichung für Xbox!

Das Entwicklerteam freut sich, euch kommende Inhalte vorzustellen, die euer Erlebnis auf die nächste Stufe heben. In der zweiten Saison dürft ihr euch auf neue Gebiete freuen, darunter die Waifei-Halbinsel mit der größeren, erweiterbaren Stadt Failume Heights. Zudem gibt es neue Charaktere, wie die mit Spannung erwartete Idol-Fraktion „Angels of Delusion“. Außerdem erwarten euch zahlreiche Optimierungen in den Bereichen Erlebnis, Kampf und vieles mehr.