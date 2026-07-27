Zenless Zone Zero: Engel oder Dämon? Remielle bekommt gleich zwei neue Videos

Mit gleich zwei neuen Veröffentlichungen steht Remielle aus Zenless Zone Zero im Mittelpunkt. Neben der EP „Two to Tango“ wurde auch der animierte Kurzfilm „Day of Silence“ veröffentlicht, der eine deutlich düsterere Seite der Geschichte aufgreift.

„Two to Tango“ spielt mit den Gegensätzen zwischen Engel und Dämon. Die Zeilen stellen die Frage in den Raum, welche Seite Remielle tatsächlich verkörpert, während sich alles immer weiter im Kreis zu drehen scheint.

Produziert und komponiert wurde der Song von Yang Wutao, während E1and den Gesang übernimmt. Die Lyrics stammen von Lei Shiyi und Jesscia Nathania.

Für das Arrangement zeichnet ebenfalls Yang Wutao verantwortlich, während das Brass Arrangement gemeinsam mit Wang Mingji entstand. Li Shihai ist am Saxophon, Hu Danfeng an der Trompete und Cao Kan an der Posaune zu hören.

„Day of Silence“ schlägt düstere Töne an

Einen anderen Blick auf Remielle liefert der neue animierte Kurzfilm „Day of Silence“.

Die wenigen veröffentlichten Worte zeichnen bereits ein wesentlich düstereres Bild. Was zunächst als Beginn eines weiteren Wunders betrachtet wurde, endete offenbar ganz anders.

„Damals dachten wir alle, dies wäre der Beginn eines weiteren Wunders.“

Doch die Hoffnung wich einer bitteren Erkenntnis. Am Ende seien lediglich Lügen geblieben, die mit Leben bezahlt wurden.

Welche Bedeutung diese Ereignisse für Remielle und die weitere Geschichte von Zenless Zone Zero haben, wird mit dem kurzen Ausschnitt nicht vollständig aufgelöst.

Zusammen bilden „Two to Tango“ und „Day of Silence“ jedoch zwei unterschiedliche Seiten derselben Figur ab: Während die EP mit der Frage nach Engel oder Dämon spielt, richtet der animierte Kurzfilm den Blick auf Hoffnung, Lügen und deren tödlichen Preis.