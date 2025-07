Autor:, in / Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero feiert einjähriges Jubiläum mit Sommer-Update Version 2.1 „The Impending Crash of Waves“ startet am 16. Juli – Neue Fraktion, Gebiete und Agenten!

Zum ersten Jubiläum von Zenless Zone Zero bedankt sich das Entwicklerteam bei der Community für ein Jahr anhaltender Unterstützung und kündigt gleichzeitig das nächste große Update an: Version 2.1 „The Impending Crash of Waves“, das am 16. Juli 2025 erscheint.

Im Mittelpunkt des Updates steht die neue Fraktion Spook Shack, die zusammen mit den beiden neuen Gebieten Sailume Bay und dem Fantasy Resort frischen Wind in das Spiel bringt. Euch erwartet eine sommerlich angehauchte Atmosphäre mit aquatischen Quests, geheimnisvollen Story-Elementen und lebendigen Umgebungen.

Mit den neuen spielbaren Agenten Ukinami Yuzuha und Alice Thymefield bekommt ihr nicht nur zusätzliche spielerische Vielfalt, sondern auch tiefere Einblicke in die Welt von Zenless Zone Zero. Das Update verspricht ein farbenfrohes, actionreiches Sommerabenteuer – pünktlich zur Ferienzeit.