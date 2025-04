Zenless Zone Zero: Maßgeschneiderte Optimierungen zum Xbox-Release

Autor:, in / Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero erscheint diesen Juni auf Xbox mit maßgeschneiderten Optimierungen!

Die weltweit agierende Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse gab heute bekannt, dass Zenless Zone Zero offiziell zusammen mit Version 2.0 des Spiels diesen Juni auf Xbox erscheinen wird.

Abgesehen von Xbox Series X|S wird Zenless Zone Zero auch auf Xbox Cloud Gaming verfügbar sein, wodurch Spieler mit dem Xbox Game Pass Ultimate nahtlos ohne Download auf verschiedenen Geräten spielen können. Zenless Zone Zero erscheint dazu mit In-Game-Vorteilen für Game Pass Ultimate-Spieler.

Durch die maßgeschneiderten Optimierungen für die Xbox-Version erhalten Spieler von Zenless Zone Zero ein verfeinertes Spielerlebnis.

Angetrieben von der verbesserten GPU-Leistung von Xbox Series X|S bietet Zenless Zone Zero nicht bloß überragende visuelle Effekte dank der Unterstützung für DirectX Raytracing und HDR, sondern auch eine native 4K-Auflösung bei einem stabilen Betrieb von 60 FPS.

Gleichzeitig ermöglicht die Funktion „Quick Resume“ auf Xbox Series X|S-Spielern ohne lange Ladezeiten zwischen mehreren aktiven Spielen zu wechseln.

Zusätzlich zu den Grafik- und Leistungsverbesserungen wird Zenless Zone Zero auch feinjustierte Controller-Optimierungen für Xbox einführen, die personalisiertes Vibrationsfeedback berücksichtigen, um ein verstärktes Immersionserlebnis in Kämpfen zu bieten.

Des Weiteren können Xbox-Spieler auf verschiedenen Plattformen auf ihren Spielfortschritt bei Zenless Zone Zero sowie eine flexible Serverwahl zugreifen. Mit der Veröffentlichung des Spiels auf Xbox Cloud Gaming werden Spieler mit dem Game Pass Ultimate das Spiel ohne Download oder Xbox-Konsole genießen können.

Seit dem weltweiten Debüt von Zenless Zone Zero im Juni 2024 wurden das Spielerlebnis und die Mechaniken kontinuierlich basierend auf den Rückmeldungen der Spieler verbessert.

In Version 2.0 werden Spieler in ein brandneues Handlungskapitel aufbrechen – zu einer einzigartigen Gegend namens „Waifei-Halbinsel“, in der das Stadtleben und die Höhlenerkundung eng verknüpft sind, wodurch ein noch immersiveres und bindigeres Erzählerlebnis geboten wird. Durch die Veröffentlichung auf Xbox können nun noch mehr Spieler diese dynamische Urban-Fantasy-Welt mit ihrem farbenfrohen Stadtleben und ihren berauschenden Schlachten erleben.

Derzeit ist Zenless Zone Zero auf PlayStation 5 Pro, PlayStation 5, PC, iOS und Android verfügbar. Die Xbox-Version wird diesen Juni zusammen mit Version 2.0 des Spiels erscheinen.