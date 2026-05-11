Zenless Zone Zero: Neuer Trailer zeigt Promeia in „The Judge’s Downtime“

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Image: COGNOSPHERE PTE. LTD.

Zenless Zone Zero Version 2.8 „New: Eridan Sunset“ ist jetzt mit Promeia-Content verfügbar.

Für Zenless Zone Zero ist mit Version 2.8 „New: Eridan Sunset“ ein neues Update erschienen, das Inhalte rund um die Figur Promeia sowie weitere Erweiterungen für New Eridu ins Spiel bringt.

Im Fokus des neuen Trailers „Promeia – The Judge’s Downtime“ steht eine atmosphärische Szene in einer regnerischen Nacht, die die Figur in einem ruhigen Moment nach einem Kampfeinsatz zeigt. Dabei wird die Frage aufgeworfen, wohin sie als Nächstes auf dem Schlachtfeld eilen wird.

Das Update erweitert die urbane Fantasy-Welt von New Eridu um neue Inhalte und setzt die erzählerische Entwicklung rund um die Charaktere weiter fort.

HoYoverse setzt damit die kontinuierliche Erweiterung von Zenless Zone Zero fort, das auf mehreren Plattformen verfügbar ist, darunter PlayStation 5, iOS, Android, PC und Xbox.

Version 2.8 ist ab sofort spielbar.

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