Zenless Zone Zero: Obol-Truppe marschiert im September auf

In Version 2.2 von Zenless Zone Zero marschiert die Fraktion „Obol-Truppe“ am 4. September in der Schlüsselrolle auf.

HoYoverse gab bekannt, dass Version 2.2 „Geh nicht gelassen in die gute Nacht“ des Urban-Fantasy-ARPG Zenless Zone Zero am 4. September veröffentlicht wird.

Nachdem in vorigen Kapiteln die Intrigen der Exaltierten durchkreuzt wurden, schickt die Verteidigungsmacht nun die Obol-Truppe, um sich dem Konflikt anzuschließen – darunter die neuen Agentinnen „Seed“ und „Orphie & Magus“.

Mit zuverlässigen Verbündeten und diversen Aktionen im Spiel werden Proxys mit den Machtkämpfen in New Eridu in Berührung kommen und die Vergangenheit der vertrauten, doch neuen Fraktion „Obol-Truppe“ enthüllen.

Der Eingriff der Verteidigungsmacht, angeführt von Generalmajor Lorenz und befehligt von Frau Oberst Isolde, lässt die Machtkämpfe auf der Waifei-Halbinsel deutlich hervortreten. Neben der Auslöschung der Überreste der Exaltierten, wird die Obol-Truppe lang vergrabene Wahrheiten aufdecken und die verborgenen Geschichten hinter der mysteriösen Vergangenheit und inneren Welt ihres Truppenmitglieds Seed herausfinden.

Das Mechanikgenie Seed, eine Rang-S-Elektro-Attacke-Agentin, hat den Mecha Seed Sr. durch überwältigende Feuerkraftunterdrückung zu einem eindrucksvollen Partner modifiziert. Seed hat hervorragende Synergie mit anderen Attacke-Agenten und kann anhaltend den von ihrem Team verursachten Schaden verstärken. Orphie & Magus sind eine Rang-S-Feuer-Attacke-Agentin und Anführerin der Obol-Truppe, die mit ihrer Teamkoordination und kraftvollen Lasern im Kampf hervorsticht.

Durch verstärkte Spezialangriffe, die Verbündete unterstützen, sammelt Orphie „Wärmestauung“ an, und beim Treffen von Gegnern werden alle Truppenmitglieder in den Zustand „Aufs Korn genommen“ versetzt, wodurch ihre Angriffskraft und ihr Nachschock verstärkt werden.

Diesen ausgezeichneten Einheiten schließt sich Mercury an, ein ausgezeichneter Rang-S-Bangboo-Partner, der als Kampfunterstützung mit Panzern über das Schlachtfeld fährt. Die Rang-S-Elektro-Durchbruch-Agentin Trigger sowie die Rang-S-Feuer-Attacke-Agentin Evelyn werden in Version 2.2 mit ihren exklusiven Kanälen zurückkehren.

Außerdem unterzieht sich Soldatin Nr. 0 – Anby derzeit einem rigorosen Training und Proxys können sich in zukünftigen Versionen auf eine verstärkte Soldatin Nr. 0 freuen.

In Bezug auf Aktionen, so kehrt das Bangboo-Tower-Defense-Minispiel in der Aktion „Beherzte Bangboobrigade“ mit neuen Karten, Gegnern und Mechaniken wie Grasfeldern und Miasma-Umgebungen zurück. Wer die vorgegebenen Level erfolgreich besteht, erhält das neue Rang-A-Bangboo „Excaliboo“, welches vor seinem Angriff versucht, das heilige Schwert aus dem Stein zu ziehen.

Hat es Erfolg, führt es mächtige Schwerthiebe aus, und wenn nicht, dann verwendet es das Schwert mitsamt Stein als Hammer, um Gegner anzugreifen. Für leichtere Unterhaltung gibt es die Aktion „Im Rausch des Rhythmus“, in der sich Proxys der Herausforderung stellen können, Tasten im Takt zu ikonischen Liedern zu drücken, um reichlich Belohnungen im Spiel zu ergattern.

Durch fortlaufende Optimierungen, um das Spielerlebnis zu verbessern, können Proxys nun vor dem Start des Begleitermodus wählen, ob sie Belle oder Wise spielen möchten. Version 2.2 „Geh nicht gelassen in die gute Nacht“ von Zenless Zone Zero erscheint am 4. September auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS und Android.