Zenless Zone Zero: Saison 3 startet am 17. Juni 2026 mit neuer Himmelsinsel Roscaelifer

Mit Version 3.0 startet Zenless Zone Zero in eine neue Saison und erweitert das Urban-Fantasy-ARPG um eine völlig neue Spielregion. Die Aktualisierung mit dem Titel „Geständnis der Schlafwandler“ erscheint am 17. Juni 2026 und führt erstmals die schwebende Inselwelt Roscaelifer ein.

Die neue Region liegt hoch über New Eridu und bildet den zentralen Schauplatz der kommenden Story-Inhalte. Im Mittelpunkt steht eine Untersuchung der rätselhaften Ätherenergie sowie der geheimnisvollen Ereignisse rund um Pyrois und die politische Struktur der AES.

Parallel zum Start der neuen Saison erscheinen mehrere neue Agenten. Dazu zählt die erste Wind-Agentin Velina, eine S-Rang-Anomalie-Einheit mit Fokus auf Wind-Effekte und Synergie-Mechaniken. Ebenfalls neu ist die S-Rang-Feuer-Durchbruch-Agentin Norma, die über unterstützende Kettenangriffs-Mechaniken verfügt. Zusätzlich wird der Agent Pyrois als kostenloses Startgeschenk an alle Spieler verteilt.

Ein weiteres zentrales Element ist der neue Erkundungsbereich innerhalb von Roscaelifer. Die Insel bietet unterschiedliche Schauplätze, darunter Freizeitbereiche, Theater-Events und versteckte Routen. Neue Gameplay-Elemente wie Kamerakontrolle, Drohnenunterstützung und spezielle Bewegungsfähigkeiten erweitern die Erkundung deutlich.

Auch spielerisch wird Version 3.0 deutlich ausgebaut. Mit „Bangbang! Das Genie und der Wunderchip“ und dem „Vernichtungs-Simulakrum“ werden zwei neue dauerhafte Modi eingeführt, die sowohl strategische Aufbau- als auch hochschwierige Bosskämpfe bieten.

Neben neuen Inhalten stehen auch technische und systemische Verbesserungen im Fokus. Dazu zählen optimierte Inventarsysteme, verbesserte Ausrüstungstuning-Funktionen sowie ein visuelles Upgrade der PC-Version mit Raytracing, DLSS-Unterstützung und Frame-Generation.

Zum Launch von Saison 3 erhalten Spieler außerdem umfangreiche Belohnungen, darunter Polychrom, exklusive Outfits und weitere In-Game-Gegenstände. Ein Teil der Belohnungen wird direkt zum Start verteilt, weitere folgen im Rahmen des zweiten Jubiläums im Juli.

Mit Version 3.0 öffnet Zenless Zone Zero ein neues Kapitel und kombiniert Story-Expansion, neue Charaktere und technische Verbesserungen zu einem umfassenden Update, das die Spielwelt deutlich erweitert.