Zenless Zone Zero: Season 3 Teaser enthüllt düstere Story-Hinweise

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Image: COGNOSPHERE PTE. LTD.

Zenless Zone Zero zeigt ersten Teaser zu Season 3.

Ein neuer Zenless Zone Zero-Teaser liefert erste Hinweise auf die narrative Ausrichtung der kommenden Season. Im Mittelpunkt stehen innere Konflikte und eine Vergangenheit, die sich nicht abschütteln lässt.

Die gezeigten Szenen zu Zenless Zone Zero sind von einer nachdenklichen Stimmung geprägt und werden von Aussagen begleitet, die auf einen Kampf mit der eigenen Vergangenheit hindeuten. Gleichzeitig wird der Blick nach vorn thematisiert, wobei die Zukunft als unsicher und kaum greifbar beschrieben wird.

Konkrete Gameplay-Details oder neue Inhalte werden im Teaser nicht explizit gezeigt, stattdessen liegt der Fokus klar auf Atmosphäre und Story-Setup für Season 3.

Weitere Informationen zur neuen Season dürften zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

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4 Kommentare Added

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    • Ash2X 333520 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 01.05.2026 - 12:42 Uhr
      Antwort auf Terendir

      Ich habe gerade keine Zeit zu gucken – Lass mich raten: Damen mit Rückenschmerzen? 😄

      0

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