Zenless Zone Zero: Ukinami Yuzuha stellt ihren Tanuki-Trick vor

Image: COGNOSPHERE PTE. LTD. / Zenless Zone Zero

In der aktuellen Version 2.0 „Wo die Wolken die Morgenröte umarmen“ von Zenless Zone Zero feiert Ukinami Yuzuha ihren Auftritt – und bringt mit ihrem „Tanuki-Trick“ nicht nur Kampfgeist, sondern auch eine große Portion Witz in die urban-mystische Welt von New Eridu.

Im Fokus der Figurenvorführung steht Yuzuhas spezialisiertes Porcelume-Amulett, das sie charmant (und vermutlich nicht ganz regelkonform) als Produkt von „Mystische Waren“ bewirbt.

Mit einem Haltbarkeitsdatum von 999 Jahren und fehlenden Hygiene- und Produktstandards scheint das Accessoire ebenso unkonventionell wie seine Trägerin. Ob der Warnhinweis bezüglich Augen und Wunden tatsächlich ernst gemeint ist, bleibt angesichts Yuzuhas verspieltem „Hehe, willst du mal raten?“ offen.

Im Kampf setzt Yuzuha auf geschickte Illusionen und Trickfähigkeiten, die sowohl visuell als auch taktisch neue Impulse in das Gameplay bringen. Ihre „Tanuki“-Elemente passen perfekt zum eigenwilligen Stil von Zenless Zone Zero, in dem Urban Fantasy, Action und schräge Charaktere aufeinandertreffen.

Verfügbar auf PS5, Xbox, iOS, Android und PC, lädt Version 2.0 erneut dazu ein, die pulsierende Metropole New Eridu mit ihren bizarren Technologien, übernatürlichen Wesen und facettenreichen Kämpfern zu erkunden – und dabei einem Tanuki mit ganz besonderen Fähigkeiten zu begegnen.