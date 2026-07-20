Zenless Zone Zero: Verschenkt zum 2. Jubiläum einen Rang-S-Agenten und W-Motor

HoYoverse veröffentlicht am 29. Juli 2026 das Update Version 3.1 „Der lange Abschied“ für Zenless Zone Zero und feiert gleichzeitig das zweite Jubiläum des Urban-Fantasy-Action-RPGs. Neben neuen Inhalten erwartet Spieler eine Vielzahl kostenloser Belohnungen sowie die Einführung der Xbox-PC-Version.

Im Mittelpunkt des Updates steht die Debütantin Remielle Dan, die als erste Rang-S-Agentin mit dem neuen Attribut „Lumiflux“ ins Spiel einzieht. Ihre besondere Mechanik erlaubt es, den verursachten Schaden an die Schwächen der Gegner anzupassen und das gesamte Team mit starken Buffs zu unterstützen. Ebenfalls neu ist die Rang-S-Eis-Agentin Sigrid, die mit ihrer Speer-Kampftechnik und hoher Krit-Rate für hohen Schaden sorgt.

Kostenlose Jubiläumsbelohnungen

Zum zweiten Geburtstag erhalten alle Spieler während Version 3.1 zahlreiche Geschenke:

Einen limitierten Rang-S-Agenten nach Wahl

Den passenden exklusiven W-Motor

1.600 Polychrom

Insgesamt 20 kostenlose Ziehungen für die Signalsuche

Zur Auswahl stehen die limitierten Rang-S-Agenten Jane, Soldatin Nr. 0 – Anby, Hugo, Trigger oder Lucia.

Neuer Spielmodus und Sommer-Event

Mit Version 3.1 wird außerdem der dauerhafte Spielmodus „Enigma des Irrgartens: Operation Bagel“ eingeführt. Spieler erkunden gefährliche Gebiete, sammeln Ressourcen, verbessern ihre Forschungsstation und sichern sich saisonale Belohnungen.

Zeitgleich startet das Sommer-Event „Schäumende Wellen des Sommers“, bei dem unter anderem ein kostenloses Sommer-Outfit für Lucy erspielt werden kann. Weitere Sommer- und Abendkleid-Outfits für verschiedene Charaktere werden im Shop erhältlich sein.

Zahlreiche Verbesserungen

Version 3.1 bringt zudem mehrere Systemoptimierungen:

Neue Angepasste Signalsuche mit frei auswählbaren Rang-S-Agenten

Verbesserter Leitfaden für neue Proxys

Schnellere Fortschritte zwischen Inter-Knot-Stufe 20 und 50

Optimierte W-Motor-Verwaltung

Verbesserte Empfehlungen für Teamzusammenstellungen

Xbox-PC-Version startet zeitgleich

Mit dem Update erscheint außerdem offiziell die Xbox-PC-Version von Zenless Zone Zero. Sie unterstützt plattformübergreifendes Spielen innerhalb des Xbox-Ökosystems zwischen PC und Konsole und bietet zum Start zeitlich begrenzte Xbox Game Pass-Vorteile.

Version 3.1 „Der lange Abschied“ erscheint am 29. Juli 2026 für Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, PC, Steam, iOS und Android.