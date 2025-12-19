Zenless Zone Zero: Version 2.5 erscheint am Jahresende

Version 2.5 von Zenless Zone Zero erscheint am 30. Dezember. Erlebt die Krönung der ersten Leerenjägerin mit zwei Formen.

HoYoverse gab bekannt, dass Version 2.5 „Werde zum Feuer in der Nacht“ des Urban-Fantasy-ARPG Zenless Zone Zero am 30. Dezember veröffentlicht werden wird. Diese wichtige Aktualisierung wird die Proxys in das Höhepunkt-Kapitel von Saison 2 führen und die Leerenjägerin Ye Shunguang sowie die beliebte Figur Zhao einführen.

Gleichzeitig werden auch mehr Höhlen-Spielmodi, Mehrspieler-Kämpfe und Optimierungen des Spielerlebnisses eingeführt. Um das neue Jahr zu feiern und den Proxys für ihre langjährige Unterstützung zu danken, erhalten sie in Version 2.5 außerdem die Rang-S-Agentin Zhao, Polychrom ×1.000, Janes neues Outfit und weitere zusätzliche Belohnungen kostenlos.

Ye Shunguang, die Seniorschülerin vom Yunkuigipfel, wird als erste Leerenjägerin mit zwei Formen auftreten. Ye Shunguang besitzt das einzigartige Attribut „Klingenschliff“. Wenn sie in ihren Zustand „Erleuchteter Geist“ eintritt und ihren ganz besonderen Ätherschleier aktiviert, verursacht sie massiven Klingenschliff-SCH und belegt Gegner mit einem Verwundbarkeitseffekt. Begleitet wird Ye Shunguang von ihrem Gefährten, dem Bangboo Sprout, das ebenfalls dichte Salven fliegender Schwerter auf Gegner abfeuern kann.

Außerdem erscheint die unbesiegte Legende der Überwachungsbehörde „Krampus“, die Rang-S-Defensive-Agentin Zhao mit dem Eis-Attribut. Trotz ihres niedlichen Aussehens kann Zhao sich schnell über das Kampffeld bewegen und Gegner mit ihrer riesigen Waffe unterdrücken. Durch das Sammeln von Frostkalt-Wert löst Zhao „Ätherschleier – Urquell“ aus, was der gesamten Truppe mächtige Bonuseffekte gewährt.

Mit dem Beitritt kraftvoller Verbündeter steht der finale Kampf auf der Waifei-Halbinsel kurz bevor. Das legendäre Qingming-Schwert beginnt, mit der ursprünglichen Kraft des Creators in Resonanz zu treten. Diese gewaltige Macht, die den Proxys in vergangenen Kämpfen geholfen hat, droht nun im Verborgenen zurückzuschlagen.

Gleichzeitig beginnen die seltsamen weißen Blumen, die ursprünglich nur in den Höhlen existierten, sich auf den Failume-Höhen auszubreiten und zu blühen, was auf eine beunruhigende und gefährliche Ausdehnung der Lemnian-Höhle hindeutet. Man wird tief in die Ruinen der Lumit-Erzmine vordringen, eine neue Wahrnehmungstechnik anwenden und zusammen mit den Agenten die Wahrheit aufdecken, die in den Tiefen der Höhle verborgen liegt.

Dieses Abenteuer wird im Epilog „Chroniken der Schwertsuchenden“ fortgesetzt, in dem man Ye Shunguang dabei hilft, einen Weg zu finden, den Gegenschlag des Qingming-Schwerts zu neutralisieren. Indem man Ye Shunguangs Bewegungsfähigkeit „Klingenblitz-Mirage“ nutzt, um die Geheimdomäne zu erkunden, erhält man Aktionsbelohnungen, darunter einen brandneuen W-Motor.

Mehrspieler-Kämpfe werden auch in der zeitlich begrenzten Aktion „Gemeinsame Ermittlung: Der göttliche Irrgarten“ eingeführt. Hier bilden Spieler eine Dreier-Truppe, um sich rasanten kooperativen Herausforderungen zu stellen und ihre Teamarbeit sowie ihr taktisches Geschick auf die Probe zu stellen.

Außerhalb der Kämpfe wird bald die neue Funktion „Proxy-Outpost“ online gehen. Proxys können Outposts beitreten oder sie erstellen, um sich auszutauschen, Diskussionen zu teilen und Aufträge zu auszustellen oder anzunehmen, was das Leben in New Eridu noch lebendiger und aufregender macht.

Version 2.5 wird das Kampf- und Verbesserungserlebnis weiter vertiefen. Soldatin Nr. 11, Grace, Soldatin Nr. 0 – Anby, Ellen und Burnice erhalten Aktualisierungen ihrer Mechaniken und Leistungsverstärkungen, während andere Agenten aus dem dauerhaften Stabilen Kanal in Zukunft ebenfalls verstärkt werden.

Obendrein werden die Shiyu-Verteidigung und der Gefährliche Überfall weiter aktualisiert und optimiert. Zudem wird in der Kampfsimulation eine neue Funktion zum schnellen Abschließen hinzugefügt, die es Spielern ermöglicht, Ätherbatterien zu verbrauchen, um schnell Beförderungsmaterialien und W-Motor-Laufwerke zu erhalten, was die tägliche Verbesserung der Agenten für die Proxys erleichtert.

Um neue und alte Proxys in New Eridu willkommen zu heißen, können alle Spieler die Geschichte von Version 2.5 direkt über die Funktion „Vorzeitige Vorführung“ erleben und ihre Truppen durch eine Reihe von zeitlich begrenzten Kanälen erweitern.

Die Kanäle von Ye Shunguang und Zhao werden während der gesamten Version verfügbar sein. In der zweiten Hälfte der Version wird außerdem ein spezieller Wiederholungskanal freigeschaltet, bei dem die Spieler einen der Agenten Alice, Soldatin Nr. 0 – Anby und Astra Yao auswählen können.

Der erste erhaltene Rang-S-Agent ist garantiert die Zielfigur und ihre exklusiven Waffen werden nach denselben Regeln wiedererscheinen.