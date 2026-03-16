Zenless Zone Zero: Version 2.7 startet mit Helden-Wettbewerb

Mit Version 2.7 von Zenless Zone Zero erwarten euch neue Agentinnen, spannende Wettbewerbe und Events in New Eridu.

Die weltweit agierende Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse hat offiziell Version 2.7 „Helden verfallen nie der Vergangenheit“ von Zenless Zone Zero für den 24. März angekündigt.

Im Mittelpunkt steht der Höhlenhelden-Wettbewerb, ein von TOPS gesponsertes Event, bei dem Proxys aus erster Hand teilnehmen und um Ruhm und Belohnungen kämpfen können.

Neue Agentinnen wie Nangong Yu und Cissia bringen frischen Wind ins Spiel. Cissia nutzt Elektro-Angriffe und ihr Giftigkeitssystem für strategische Kämpfe, während Nangong Yu das Team unterstützt, Anomalien verstärkt und mächtige Ultimate-Angriffe entfesselt. Zusätzlich kehren bekannte Agentinnen wie Yidhari und Seed zurück.

Neben den Agentinnen öffnet das Feuertopf-Restaurant „Simmer“ auf dem Lumina-Platz für eine thematische Aktion. Proxys können Minispiele spielen, Blaze bei Problemen helfen und dabei Belohnungen verdienen. Auch die „Simulierte Kampfprüfung“ wurde aktualisiert, mit neuen Gegnern und Bonusmechanismen, um noch höhere Punktzahlen zu erzielen und exklusive Belohnungen zu erhalten.

Die Zenless Zone Zero-Version 2.7 erscheint für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS und Android.