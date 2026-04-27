Zenless Zone Zero: Version 2.8 bringt neues Kapitel und Steam-Ankündigung

Die nächste große Aktualisierung für Zenless Zone Zero steht fest: Version 2.8 mit dem Titel „Sonnenuntergang von New Eridu“ erscheint am 6. Mai 2026 und markiert das Finale von Saison 2.

Im Mittelpunkt des Updates stehen zwei neue S-Rang-Charaktere. Promeia, eine Eis-Anomalie-Agentin der Organisation Krampus, setzt auf spezielle Mechaniken rund um „Gericht des Eises“ und bietet Team-Buffs für Anomalie-Schaden. Ergänzt wird sie durch Sternenlicht – Billy, der als physischer Spaltungs-Agent mit stark skalierendem Schaden und Motorrad-basierten Angriffen ins Spiel kommt.

Parallel dazu wird ein neues Gegnertyp-Attribut eingeführt. Der Wind-Gegner nutzt das neue „Vortex“-System, das klassische Anomalie-Effekte verändert und neue Kombinationen im Kampf ermöglicht. Statt der üblichen Unordnung entstehen dadurch zusätzliche Flächenschaden-Effekte abhängig von den eingesetzten Elementen.

Auch neue Inhalte für bestehende Charaktere sind Teil der Version. Hoshimi Miyabi erhält ein neues elegantes Outfit im Stil des Hoshimi-Klans. Zusätzlich werden weitere Systemverbesserungen eingeführt, darunter eine optimierte Ressourcenverwaltung sowie eine neue Funktion zur besseren Nachverfolgung von Belohnungsfortschritten.

Ein weiteres zentrales Detail betrifft die Plattform-Strategie. Zenless Zone Zero wird künftig auch auf Steam erscheinen, wobei plattformübergreifende Datenkompatibilität bestätigt wurde. Eine entsprechende Store-Seite ist bereits online, inklusive Wunschlisten-Funktion und möglichen Bonusbelohnungen.

Das Zenless Zone Zero Update erscheint zeitgleich auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS und Android.