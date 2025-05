Zenless Zone Zero: Xbox-Release im Juni mit Start von Version 2

Autor:, in / Zenless Zone Zero

Image: COGNOSPHERE PTE. LTD.

HoYoverse bringt das Fantasy-ARPG Zenless Zone Zero mit dem Beginn von Version 2 auch auf die Xbox.

HoYoverse kündigte heute an, dass Version 2.0 „Wo die Wolken die Morgenröte umarmen“ des Urban-Fantasy-ARPGs Zenless Zone Zero am 6. Juni herauskommen wird. Dies kennzeichnet den Beginn von Saison 2 des Spiels und auch die Veröffentlichung auf Xbox.

In dieser umfangreichen Aktualisierung verschlägt es Proxys zusammen mit getreuen Verbündeten wie Yixuan vom Yunkuigipfel zur Waifei-Halbinsel, wo sie inmitten der belebten Waifei-Halbinsel den Suibian-Tempel restaurieren und sich noch herausfordernderen Höhlenkämpfen in offeneren und großräumigen Umgebungen stellen können.

Um das erste Jubiläum des Spiels zu feiern, bringt Version 2.0 eine Vielfalt von Jubelbelohnungen mit sich, darunter ein kostenloser Rang-S-Agent, ein kostenloser Rang-S-W-Motor, Polychrom ×1.600 und verschlüsselte Masterkassette ×20.

Im Anschluss an die Aufklärung der Opfergeistkrise in den vorigen Kapiteln brechen Spieler nun auf eine spannende neue Reise zur Waifei-Halbinsel auf – eine abgelegene, doch lebhafte Gegend von New Eridu. Unter der Leitung von Yixuan, der Anführerin des Yunkuigipfels, werden Proxys weitere Geheimnisse von Phaethon enthüllen und die neue Höhlenerkundung erleben, indem sie sich die Macht des Äthers zunutze machen.

Die größte Stadt der Region, die gedeihenden Failume-Höhen, befindet sich in der Nähe der Lemnian-Höhle und ist für die seltene Ressource „Porcelume“ berühmt. Dort gibt es einzigartige Teehäuser, Pfandhäuser und Dessertläden, die Proxys dazu verlocken, in die Atmosphäre vor Ort einzutauchen.

Währenddessen können Proxys die Verwaltung ihres eigenen Suibian-Tempels auf sich nehmen, die Einrichtungen des Tempels verbessern und Belohnungen im Spiel verdienen, indem sie Bangboos entsenden, Aufträge abschließen und Materialien in den Höhlen sammeln.

Die Lemnian-Höhle ist ein ressourcenreiches Gebiet, doch es gibt auch viele Bedrohungen. Aufgrund der Ausbreitung des gefährlichen Miasmas in der Höhle, ist es mächtigen Gegnern möglich, unter bestimmten Umständen den Zustand „Miasmagefilde“ zu aktivieren, und so Schilde und verbesserte Fähigkeiten zu erlangen. Um dagegen anzukommen, schließen sich mehrere beeindruckende Agenten dem Kampf an. Yixuan, auch bekannt als Großmeisterin, tritt als Rang-S-Agentin auf die Bühne.

Dank ihres einzigartigen Attributs „Aurumtusche“ und ihrer Spezialität „Spaltung“ kann Yixuan die gegnerische Verteidigung ignorieren und Schaden durch ihre Roh-Kraft verursachen, welche durch ihren ANG und ihre max. LP bedingt erhöht werden kann. Statt der gewöhnlichen Energie wendet sie außerdem eine besondere Mechanik namens „Adrenalin“ an und verfügt je nach Kampfszenario über zwei ausgeprägte Ultimate-Modi.

Wie erwartet von einer Agentin, die den Leerenjägern ebenbürtig ist. Auch Yixuans Schülerin, Ju Fufu, die erfahrenste Seniorschülerin des Yunkuigipfels, stürzt sich als Rang-S-Feuer-Durchbruch-Agentin ins Getümmel.

Ju Fufu kann zusammen mit ihrer mächtigen Waffe Hu Wei „Ehrfurcht“ und „Momentum“ anhäufen, um sowohl physischen als auch Feuer-Schaden auszuteilen. Durch ihren Kettenangriff gewährt sie der gesamten Truppe den Effekt „Tigergebrüll“, wodurch der kritische Schaden sowie Schaden durch Kettenangriffe und Ultimates des Teams verstärkt wird.

Auch Pan Yinhu tritt ins Rampenlicht. Dieser Rang-A-Agent des Yunkuigipfels mit dem Attribut Physisch und der Spezialität Defensive beweist, dass auch ein küchenaffiner Panda eine ernstzunehmende Bedrohung darstellen kann. Das Rang-S-Bangboo Belion des Yunkuigipfels ergänzt die Truppe. Gleichzeitig werden auch die Rang-S-Äther-Support-Agentin Astra Yao und die Rang-S-Physisch-Defensive-Agentin Caesar in Version 2.0 mit ihren Kanälen zurückkehren.

Abgesehen von der neuen Handlung und den neuen Figuren wird auch „Höhle Null – Verschollene Leere“ mit neuen Aufträgen aktualisiert, sowie der Möglichkeit, verschiedenen Agenten mehrere Ausrüstungen gleichzeitig anzulegen, was mehr strategische Optionen für den Kampf bietet.

In Version 2.0 können Proxy das Kino auf dem Lumina-Platz besuchen, um während des Aktionszeitraums von „Gravitative Anziehung“ zusammen mit diversen Figuren Filme anzusehen und durch den Abschluss bestimmter Aufgaben exklusive Belohnungen zu erhalten – einschließlich des Rang-A-W-Motors „Filmrollenprojektor“. Bei der Aktion „Stählerne Seele: Goldene Bindung“ haben Proxys die Gelegenheiten, einen Mecha in den Höhlen zu steuern, sich einer Vielfalt von Herausforderungen zu stellen und zahlreiche Belohnungen einzuholen.

Um eine bequemere Erkundung des erweiterten New Eridus und der Höhlen zu ermöglichen, führt Version 2.0 eine brandneue 3D-Karte sowie verbessere Navigationsfunktionen ein. Die neu implementierten Rissbaken werden Proxys helfen, LP wiederherzustellen, Agenten wiederzubeleben und zu teleportieren, um Kämpfe effizienter fortsetzen zu können.

Darüber hinaus können neue Spieler, die bereits das Interludium von Kapitel 2 (Saison 1) abgeschlossen haben, die Haupthandlung von Saison 2 direkt freischalten und hinüberwechseln.

Neben neuen Inhalten und Optimierungen bietet Version 2.0 großzügige Jubiläumsbelohnungen, um den Spielern für ihre fortlaufende Unterstützung zu danken. Nach der Aktualisierung auf Version 2.0 haben Proxys die Gelegenheit, kostenlos einen Rang-S-Agenten und einen Rang-S-W-Motor aus dem Stabilen Kanal zu wählen, und werden auch Polychrom ×1.600 und einen exklusiven Titel sowie ein limitiertes Profilbild zur Jubiläumsfeier erhalten.

Des Weiteren winken den Proxys eine Vielfalt von Belohnungen im Spiel, wie verschlüsselte Masterkassette ×20, Boopon ×10 und neue Outfits für die Hauptfiguren, die durch den Abschluss bestimmter Herausforderungen und Aktionsaufträgen erhältlich sind.

Zenless Zone Zero ist bereits auf PlayStation 5, PC, iOS und Android verfügbar, und wird mit dem Start von Version 2.0 am 6. Juni auch offiziell auf Xbox Series X|S und Xbox Cloud Gaming veröffentlicht. Ein exklusives Vorbestellpaket für Xbox ist jetzt bereits im Xbox Store erhältlich.