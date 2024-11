Zenless Zone Zero: Xbox Series X|S-Release im Dezember?

Autor:, in / Zenless Zone Zero

Es gib Hinweise auf eine Veröffentlichung von Zenless Zone Zero für die Xbox Series X|S im Dezember.

Seit Juli ist Zenless Zone Zero neben PC, iOs und Android auch auf PlayStation 5 als zeitlich begrenzte Veröffentlichung erhältlich. Theoretisch wäre ein Release auf anderen Konsolen, also für Xbox Series X|S, im Januar 2025 möglich.

Doch es könnte schon im Dezember für Xbox-Spieler so weit sein. Der Insider mit dem Namen Flying Flame weiß für gewöhnlich schon welche Charaktere in kommenden Updates enthalten sind. Laut ihm wird die Xbox Series X|S-Version am 18. Dezember erscheinen, wenn Patch 1.4 herauskommt.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass das Update schon einmal die Weichen für die Xbox-Version stellt. Es ist nicht üblich, dass Spiele vor Ablauf eines exklusiven Zeitraums auf anderen Plattformen erscheinen.

Die Game Awards am 13. Dezember würden sich hervorragend für Entwickler miHoYo eignen, eine Ankündigung zu machen. Sei es nun für Dezember oder eben für Januar.