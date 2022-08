Zero Escape: Zero Time Dilemma: Todesspiel eines rätselhaften Superhirns beginnt

Das Action-Adventure Zero Escape: Zero Time Dilemma ist ab sofort für Xbox erhältlich. Das Todesspiel beginnt!

Spike Chunsoft, Inc. freut sich bekannt zu geben, dass Zero Escape: Zero Time Dilemma ab sofort als Download für Xbox One und Windows 10 erhältlich ist.

Zero Escape: Zero Time Dilemma ist eine spannungsgeladene Abenteuer- und Fluchtspielserie, in der die Charaktere sich selbst entführt finden und gezwungen sind, an einem Todesspiel eines rätselhaften Superhirns namens Zero teilzunehmen. Die Serie ist weithin bekannt für ihre unvorhersehbare Geschichte, die Elemente aus Science-Fiction, Gedankenexperimenten, Okkultismus, philosophischen Fragen und psychologischer Kriegsführung enthält, sowie für ihre raffinierten Wendungen und Überraschungen. Die Serie Zero Escape umfasst drei Titel.

Der erste Teil Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors (Neun Stunden, neun Personen, neun Türen) und seine Fortsetzung Virtue’s Last Reward (VLR) wurden im März 2022 für Xbox One und Windows 10 als Bundle Zero Escape: The Nonary Games. Zero Escape: Zero Time Dilemma ist das dritte Spiel der Serie.