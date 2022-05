Zombie Army 4: Dead War: Neue Kampagne setzt Projekt Ragnarök in Gang

Ab sofort kann mit der Ragnarök-Erweiterung eine neue Kampagne in Zombie Army 4: Dead War gespielt werden.

Rebellion veröffentlicht heute den Launch-Trailer zu Ragnarök, einer neuen Kampagne in zwei Teilen für Zombie Army 4: Dead War.

In der neuen Erweiterung haben sich die wenigen überlebenden Mitglieder des Höllenkults tief in die Hölle zurückgezogen, um das mysteriöse Projekt Ragnarök in Gang zu setzen.

Schweiger ist der Einzige, der Alpha Squad dorthin führen kann, wo auch immer sie sich versteckt haben, um so das Ritual der Vernichtung zu stoppen, das die Welt bedroht.

Erobert die Hölle in der verheerenden 2-teiligen Ragnarök-Kampagne und findet dabei einige Antworten.

Außerdem gibt es eine Reihe neuer Outfits und Kopfbedeckungen, die ihr ausprobieren könnt, während ihr euch durch das Inferno kämpft!

Inhalte des Ragnarök-Kampagnenpakets, das 14,99 Euro im Microsoft Store kostet:

Die Ragnarök-Kampagne – Teile I & II

Das Zukunft-Karl-Outfit

2 Hüte für Karl (Roboterauge + ballistischer Helm)

Das Marie Lounge Sänger-Outfit

2 Hüte für Marie (Kipphut + Schnelles Verkleidungset)

Das Josiah-Detektiv-Outfit

2 Hüte für Josiah (Detektiv Fedora + Sonnenbrille)

Neben den Premium-Inhalten wurde auch die kostenlose Horden-Karte „Todessammler“ veröffentlicht.

Launch-Trailer zur Ragnarök-Kampagne: