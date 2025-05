Zombies Overloaded: Arcade-Shooter metzelt im zweiten Quartal

Das unabhängige Entwicklerstudio Brainium Games kündigt die Veröffentlichung von Zombies Overloaded, einem Arcade-inspirierten Shooter, auf Steam, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 im zweiten Quartal an.

Eine herunterladbare Demoversion des Spiels ist auf Steam verfügbar. Die Links zu den Stores für die anderen Plattformen sind derzeit nicht verfügbar, bis ein zukünftiges Datum bekannt gegeben wird.

Zombies Overloaded ist ein intensiver, retro-inspirierter Shooter, in dem du in einem engen Raum gefangen bist und mit einer chaotischen Mischung aus zufällig auftauchenden Waffen, schnellen Reflexen und ein bisschen Glück gegen unerbittliche Wellen von Untoten kämpfst, um zu überleben.

In jedem Durchgang musst du eine Zombie-Welle nach der anderen abwehren, wobei alle fünf Runden mächtige Bosse auftauchen, die in zwei verschiedenen Phasen eine ausgeklügelte Strategie und viel Grips erfordern: Kein Entkommen und In die Enge getrieben.

Während du dich immer tiefer in das Chaos hineinkämpfst, bringen einzigartige Bosskämpfe und ein bestrafender Pazifismus-Modus – in dem das Überleben allein von der Bewegung abhängt – deine Fähigkeiten an die Grenze in einem Kampf, in dem die Chancen nur noch schlechter werden.