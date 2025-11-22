ZOOPUNK: Extended Gameplay-Trailer und weitere Details

TiGames präsentiert ZOOPUNK, das Animal-Punk-ARPG, auf der Xbox Partner Preview Showcase. Schaut euch hier den Extended-Trailer und brandneue Screenshots an!

TiGames, ein von Tencent Games unterstütztes Studio, hat auf der Xbox Partner Preview Showcase einen brandneuen Gameplay-Trailer für das Action-RPG ZOOPUNK vorgestellt, der den Fans einen ersten Einblick in die Welt des ambitionierten Prequels zu F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch gibt.

ZOOPUNK spielt Jahrzehnte vor den Ereignissen von F.I.S.T. und erweitert das beliebte Animal-Punk-Universum um die turbulente Entstehungsgeschichte von Torch City, einer Tiermetropole am Rande einer Revolution.

Fans, die mit F.I.S.T. vertraut sind, werden einige bekannte und doch neue Details wiedererkennen, die ihnen beim Erkunden dieser lebhaften neuen Geschichte sowohl Nostalgie als auch neue Entdeckungen bieten.

In ZOOPUNK erleben die Spieler den Beginn des Ersten Fackelkriegs, als die Entdeckung der Feuerkernenergie ein Zeitalter rasanten technologischen Fortschritts und katastrophaler Konflikte einläutet.

Als die Energie außer Kontrolle gerät, erweckt sie mechanische Trümmer zu selbstbewussten, unaufhaltsamen Kriegsmaschinen. Ursprünglich geschaffen, um Energie zu nutzen, übernehmen diese Maschinen bald die Gewalt ihrer Schöpfer, wenden sich gegen die Tiere und errichten ein mechanisches Imperium, das auf Herrschaft aus ist.

Während die Stadt im Chaos versinkt, müssen sich Tiere rivalisierender Fraktionen zusammenschließen, um dieser überwältigenden Macht Widerstand zu leisten.

Das Thema der Seele steht im Mittelpunkt der Geschichte. Die Wurzel aller Konflikte zwischen Tieren und der mechanischen Armee liegt in ihrer unterschiedlichen Wahrnehmung der Seele.

Tiere betrachten sie als angeboren und untrennbar mit dem Leben verbunden, während die mechanische Armee glaubt, dass die Seele kopiert und erlernt werden kann.





Die Welt von ZOOPUNK

Alle Atome auf dem Planeten werden von einem riesigen zentralen Netzwerk gesteuert.

Der Feuersamen fungiert als Medium, über das dieses planetarische Netzwerk seine Signale überträgt. Jede Substanz, die mit dem Feuersamen in Berührung kommt, wird verwandelt und nach dem Willen des Schöpfers neu geformt.

Mit einer solch instabilen Kraft in ihrem Kern ist die Welt von ZOOPUNK in isolierte Regionen zerfallen, die jeweils von ihrer eigenen Geografie, ihren Ressourcen und ihrer Ideologie geprägt sind.

Die Spieler durchqueren eine Reihe von immersiven, vom Krieg zerrütteten Landschaften, darunter ein nomadisches Netzwerk von Mechanikern und Wanderern, eine vulkanische Industriefestung, ein seltenes Refugium der Reinheit inmitten des Chaos und eine zerfallende Zitadelle, in der die militärische Ordnung zerfällt.





Dynamische Kämpfe und Charaktervielfalt

Kämpfe stehen weiterhin im Mittelpunkt von ZOOPUNK, wobei das Gameplay auf unterschiedlichen Kampfstilen basiert, die von tierischen Eigenschaften inspiriert sind.

Jeder spielbare Charakter bietet eine einzigartige Herangehensweise an den Kampf, sodass Spieler ihr ganz persönliches Kampferlebnis gestalten können.

Braton, das Nashorn: Ein kraftvoller Kämpfer, der ein riesiges Flammenschwert schwingt.

Rayton, das Kaninchen: Wendig und schnell, spezialisiert auf Nahkampf.

Trixie, das Streifenhörnchen: Flink und präzise, setzt auf Akrobatik und Hit-and-Run-Taktiken.

ZOOPUNK wurde während der Xbox Partner Preview Showcase bereits gefeiert! Der neue Trailer veranschaulichte den Handlungsbogen, bot einen ersten Einblick in das Gameplay und stellte neue Charaktere vor.

Im erweiterten Trailer (weiter unten) schließen sich Braton und Trixie dem Protagonisten Rayton the Rabbit an, um in das schwer bewachte Gebiet des Feindes einzudringen, die Spark zu erbeuten und die bedrohte Stadt Torch City zu retten.

Seht euch jetzt den erweiterten Trailer an, um einen tieferen Einblick in die Umgebungen, den Kampf und das Spieldesign zu erhalten, das sich vom typischen „Metroidvania”-Stil abheben soll.

ZOOPUNK wird für PC und Konsole erscheinen, weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben. Aus der Welt von F.I.S.T. entfaltet sich ein neues Kapitel. Eine ZOOPUNK-Reise voller Metal, Wildheit und Willenskraft.