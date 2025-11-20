Zoopunk: Kampferprobtes Killer-Kaninchen zückt das Schwert

Rayton führt ein Team tierischer Helden im Kampf gegen eine Maschinenarmee durch eine stilisierte Dieselpunk-Welt.

Von den Machern von F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch erscheint mit Zoopunk ein brandneues 3D-Action-Adventure für Xbox Series X|S und PC als Xbox Play Anywhere-Titel.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Rayton, einem kampferprobten Kaninchen-Schwertkämpfer, und führen ein vielseitiges Team tierischer Helden im Widerstand gegen eine unterdrückende Maschinenarmee.

Mit einem breiten Arsenal an Nahkampfwaffen erkundet ihr eine stilisierte Dieselpunk-Welt und deckt die lange verborgenen Geheimnisse eines gefallenen Königreichs auf.

Zoopunk verspricht cineastisches Storytelling, ausdrucksstarke Kämpfe und ein detailreich gestaltetes Tieruniversum.

  3. HungryVideoGameNerd 160255 XP First Star Bronze | 20.11.2025 - 19:45 Uhr

    Art Stil is ganz cool. Aber gameplay sieht wieder so ein bisschen nach 0815 souls like Ding aus. Wird trotzdem im Auge behalten. Vielleicht wirds ja was.

  6. Terendir 141420 XP Master-at-Arms Bronze | 20.11.2025 - 20:16 Uhr

    Interessantes Konzept. Gameplay sieht bisher aber noch sehr unfertig aus…

  8. danbu 66050 XP Romper Domper Stomper | 20.11.2025 - 20:43 Uhr

    Der Style hat auf jeden Fall was. Erinner mich irgendwie ein bisschen an Turtles oder Battletoads. Hoffentlich ist das Gameplay mehr DmC als Souls. Dann könnte es was für mich sein.

  9. Gunslinger 24550 XP Nasenbohrer Level 2 | 20.11.2025 - 22:16 Uhr

    Die anthropomorphen Viecher sehen ja ganz nett aus, aber das 1.000 Actionadventure mit immer wieder dem gleichen gameplay brauch ich dann doch nicht…

  10. link82 5200 XP Beginner Level 3 | 20.11.2025 - 23:17 Uhr

    hat mir gut gefallen, hat mich mit seinen kurzen knackicgen wuchtigen Kämpfe etwas an die alten God of War Spiele erinnert 🙂

    etwas was ich an neueren Soulslikes wie Elden Ring oder Metroidvanias wie Silksong vermisse, bei denen die Kämpfe so wenig Wucht haben und die Gegner so Schadensschwämme sind

