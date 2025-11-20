Zoopunk: Kampferprobtes Killer-Kaninchen zückt das Schwert

Rayton führt ein Team tierischer Helden im Kampf gegen eine Maschinenarmee durch eine stilisierte Dieselpunk-Welt.

Von den Machern von F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch erscheint mit Zoopunk ein brandneues 3D-Action-Adventure für Xbox Series X|S und PC als Xbox Play Anywhere-Titel.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Rayton, einem kampferprobten Kaninchen-Schwertkämpfer, und führen ein vielseitiges Team tierischer Helden im Widerstand gegen eine unterdrückende Maschinenarmee.

Mit einem breiten Arsenal an Nahkampfwaffen erkundet ihr eine stilisierte Dieselpunk-Welt und deckt die lange verborgenen Geheimnisse eines gefallenen Königreichs auf.

Zoopunk verspricht cineastisches Storytelling, ausdrucksstarke Kämpfe und ein detailreich gestaltetes Tieruniversum.