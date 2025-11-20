Zoopunk: Kampferprobtes Killer-Kaninchen zückt das Schwert

Von den Machern von F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch erscheint mit Zoopunk ein brandneues 3D-Action-Adventure für Xbox Series X|S und PC als Xbox Play Anywhere-Titel.
Spieler schlüpfen in die Rolle von Rayton, einem kampferprobten Kaninchen-Schwertkämpfer, und führen ein vielseitiges Team tierischer Helden im Widerstand gegen eine unterdrückende Maschinenarmee.
Mit einem breiten Arsenal an Nahkampfwaffen erkundet ihr eine stilisierte Dieselpunk-Welt und deckt die lange verborgenen Geheimnisse eines gefallenen Königreichs auf.
Zoopunk verspricht cineastisches Storytelling, ausdrucksstarke Kämpfe und ein detailreich gestaltetes Tieruniversum.
War für mich auf Platz 2 der heute gezeigten Spiele.
Das fand ich ganz cool… zumindest mal vom Stil her mal bisschen was anderes.
Stimmt, dass man ein Tier in einem Action-Adventure steuert, ist schon lange her (Wukong) ^^
Mir hats aber auch gefallen
Wukong hat mir gar nicht gefallen..mm🫠
Art Stil is ganz cool. Aber gameplay sieht wieder so ein bisschen nach 0815 souls like Ding aus. Wird trotzdem im Auge behalten. Vielleicht wirds ja was.
Mich hats stellenweise an Star Wars Outlaws erinnert
hab da nicht viel zeit investiert das game hat mich schon echt hart gelangweilt. Das mit Abstand schlechteste star wars game bisher. Und zumindest optisch ist das Game hier outlaws schon meilenweit voraus.
Richtig geile Überraschung. Hat mir gut gefallen 👍🏻
Oh Jazz Jack Rabbit ist erwachsen geworden. Wurde auch Zeit.
Hehe. Jack hat aber eher nur um sich geschossen und ist geflitzt wie ein bekannter blauer Igel.
Ich musste eigentlich sofort an F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch denken, das wahrscheinlich nicht zufällig vom selben Team ist 😉
https://www.xbox.com/de-DE/games/store/fist-forged-in-shadow-torch/9nznf26w2xmn
Interessantes Konzept. Gameplay sieht bisher aber noch sehr unfertig aus…
Look ist cool, wenn nur nicht das Soulslike wäre.
Der Style hat auf jeden Fall was. Erinner mich irgendwie ein bisschen an Turtles oder Battletoads. Hoffentlich ist das Gameplay mehr DmC als Souls. Dann könnte es was für mich sein.
Die anthropomorphen Viecher sehen ja ganz nett aus, aber das 1.000 Actionadventure mit immer wieder dem gleichen gameplay brauch ich dann doch nicht…
hat mir gut gefallen, hat mich mit seinen kurzen knackicgen wuchtigen Kämpfe etwas an die alten God of War Spiele erinnert 🙂
etwas was ich an neueren Soulslikes wie Elden Ring oder Metroidvanias wie Silksong vermisse, bei denen die Kämpfe so wenig Wucht haben und die Gegner so Schadensschwämme sind