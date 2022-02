Zorro: The Chronicles: NACON kündigt neues Zorro-Spiel an

Zorro: The Chronicles wird für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch ab Juni 2022 erhältlich sein.

NACON, PVP GAMES und BKOM Studios kündigen in Zusammenarbeit mit Zorro Productions Inc. und dem Canada Media Fund Zorro: The Chronicles an, ein actiongeladenes Adventure-Spiel für die ganze Familie, das spannende Kämpfe, aufregende Erkundungen und eine immersive Erfahrung bietet.

In Zorro: The Chronicles können Fans wahlweise in die Rolle des namensgebenden Rächers oder seiner Zwillingsschwester Ines schlüpfen. Das unterhaltsame und actiongeladene Spiel richtet sich an eine breite Masse, wie auch die Heldenfigur Zorro selbst, die seit fast einem Jahrhundert von Jung und Alt geliebt wird.

Im Spiel bekommen Fans die Chance, die Welt der Animationsserie Zorro: The Chronicles selbst zu besuchen, mitsamt unterhaltsamen und lohnenden Kämpfen mit witzigen Finishing Moves. Die Feinde können beispielweise mit einer Peitsche, einem Schwert sowie aufwendigen Moves und Humor entwaffnet werden. Mit akrobatischen Bewegungen und blitzschnellen Reflexen können Zorro oder seine Schwester Ines ausweichen, ehe sie mit der Spitze ihres Schwertes ein „Z“ als ihr Markenzeichen hinterlassen.

Zorro: The Chronicles basiert auf der bekannten Fernseh-Animationsserie der Cyber Group Studios, die in Zusammenarbeit mit John Gertz‘ Zorro Production Inc. für France Télévisions (Frankreich) und RAI (Italien) produziert wurde. Die Erfolgsserie wurde in über 100 Ländern an große Fernsehsender wie Turner (Frankreich), RTVE (Spanien), RTS (Schweiz), Télé-Québec (Kanada), Globosat (Brasilien), TV5 Worldwide und viele andere verkauft.

Die Zeichentrickserie wurde bei der 13. Ausgabe der TV France International Export Awards und als „Beste Kinderfernsehserie“ bei den Pulcinella Awards von Cartoons on the Bay (Italien) nominiert.

